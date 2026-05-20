Η Υρώ Μανέ σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, η Υρώ Μανέ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαιτέρα στην καριέρα της και στα πρώτα της βήματα στο χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι αρχικός της στόχος ήταν να ξεχωρίσει με τις δουλειές της.

Παράλληλα, έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, όταν πρωταγωνιστούσε σε μερικά από τα πιο γνωστά και διαχρονικά σήριαλ της ελληνική τηλεόρασης, ενώ αποκάλυψε ότι πλέον δεν έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί.

Όπως εξήγησε, οι συνθήκες ζωής τους, ήταν εκείνες που δεν το επέτρεψαν. Έτσι, απαντώντας στην σχετική ερώτηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου, σημείωσε: «Όχι, όχι, με κανέναν δεν έχω επαφές. Γενικότερα με τις δουλειές δεν έχω επαφές… γιατί έτσι τα έφερε η ζωή! Θα το έχετε ακούσει από πολλούς ηθοποιούς, έχουμε μία, έτσι, να το πω, τσιγγάνικη νοοτροπία και αντιμετώπιση. Τελειώνουν οι δουλείες μας, τελειώνει ο κύκλος και… παρ’ όλα αυτά, έχουμε τελειώσει από το Φλεβάρη, μπορεί να μιλάμε με μηνυματάκια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να βρεθούμε», εξήγησε η ηθοποιός.

«Γενικά, στην πορεία των ετών, κατάλαβα και το έχω ξεχωρίσει, άλλο η δουλεία και άλλο η προσωπική ζωή. Δεν είμαι η μόνη. Δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς, μην ξεχνάτε ότι εμείς βρισκόμαστε πίσω από τη μάσκα του ρόλου, τώρα το τί προηγείται, είναι μόνο στις πρόβες… όταν κάνεις μία δουλειά μετά τελειώνει. Το γύρισμα, είναι γύρισμα, δεν έχεις την πολυτέλεια… Βγήκαμε για καφέ και ποτό, όταν ήμασταν νεότεροι. Όταν μεγαλώνεις… η ζωή έχει άλλους ρυθμούς. Εγώ ξεχωρίζω τη ζωή από τη δουλειά».

Παράλληλα, μιλώντας για την αρχή της καριέρας της και τις φιλοδοξίες της, αποκάλυψε ότι σκοπός ήταν να ξεχωρίσει με τους ρόλους της: «Με πας πίσω! Είχα προσδοκίες, είχα βάλει κάποια όρια. Έλεγα ότι δεν θέλω να φτάσω σε ένα σημείο και να μην έχω κατακτήσει αυτό που ονειρευόμουν όταν ήμουν μαθήτρια του Θεάτρου Τέχνης… Δεν ήθελα να περάσει ο καιρός και να μην κάνω πράγματα που να μην έχουν μία ωραία δυναμική στον κόσμο. Και δεν μιλάω για την αναγνωρισιμότητα! Αυτή μας έτυχε με την τηλεόραση, ήμασταν τυχερή γενιά. Ήθελα να κάνω πράγματα, να ξεχωρίσω; Ήθελα να ξεχωρίσω με τη δουλειά που κάνω. Ήθελα να πρωτοστατώ, να τα πηγαίνω καλά».

