Οι τελευταίες πληροφορίες φέρνουν τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου στο «Στούντιο 4».

Όλο ένα και πληθαίνουν οι φήμες γύρω από την παρουσίαση της εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πριν από λίγο καιρό, είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας η είδηση ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα μεταφερθούν στην ιδιωτική τηλεόραση, ωστόσο η εκπομπή που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια θα παραμείνει στην κρατική.

Σχετικά με την παρουσίαση της νέας σεζόν είχαν ακουστεί αρχικά τα ονόματα της Δανάης Μπάρκα και του Άρη Καβατζίκη, ενώ λίγο αργότερα ήρθαν στο προσκήνιο και τα ονόματα της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου.

Το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, επιβεβαιώθηκε η είδηση σχετικά με την Καραβάτου – Φερεντίνο, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» με τον δημοσιογράφο να σχολιάζει ότι δεν έχουν μπει οι απαραίτητες υπογραφές, ωστόσο έχει υπάρξει η πρώτη συμφωνία με το σταθμό.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι οι διαδικασίες ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω της επαγγελματικής δέσμευσης που έχει η παρουσιάστρια με τον ΑΝΤ1. Ωστόσο, η Κατερίνα Καραβάτου, φαίνεται να προσπαθεί τη πρόωρη λύση του συμβολαίου της.