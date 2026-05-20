Μία νοσταλγική ανάρτηση έκανε ο Αργύρης Αγγέλου με τους συμπρωταγωνιστές του στο «Παρά Πέντε».

Είκοσι χρόνια και κάτι παραπάνω έχουν περάσει από όταν το «Παρα Πέντε» προβλήθηκε για πρώτη φορά στην μικρή οθόνη.

Πρόκειται για μία σειρά που άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση, ενώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2025, οι συντελεστές της σειράς ξανά βρέθηκαν σε ένα reunion που θύμιζε γιορτή, γεμάτο με νοσταλγία και απεριόριστες στιγμές γέλιου.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Αγγελική Λαμπράκη, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Αργύρης Αγγέλου, συμπλήρωναν τη βασική πεντάδα της σειράς, ενώ πλαισιώνοντας και από άλλους ηθοποιούς που άφησαν το δικό τους στίγμα στην παραγωγή.

Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ο Αργύρης Αγγέλου, επέστρεψε με μία νοσταλγική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου η γνωστή παρέα απεικονίζεται σε… κάμπινγκ.

Στην λεζάντα της ανάρτησης ο Αργύρης Αγγέλου, έγραψε χαρακτηριστικά: «Update: βρεθήκαμε ξανά και ναι… ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε».