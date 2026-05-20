Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τετάρτης (20/05), για την επείγουσα μεταφορά βρέφους, μόλις εννέα μηνών μετά από πτώση και τραυματισμό στο κεφάλι.

Το κοριτσάκι από τη Βέροια, που έπεσε και υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε επειγόντως με το ΙΧ του πατέρα της, συνοδεία περιπολικών, από το ύψος των διοδίων Ωραιοκάστρου, μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται κυρίως για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.