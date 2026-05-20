Η πιθανή περιοχή προέλευσης/διέλευσης της οσμής πριν φτάσει στη Νέα Σμύρνη βρίσκετα κυρίως στον χαμηλό ατμοσφαιρικό χώρο γύρω από Αττική - Σαρωνικό, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Τη δική του εξήγηση για την περίεργη οσμή που στην Αττική χθες, η οποία παραμένει ακόμα ανεξήγητη, δίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του ξεκαθαρίζει πως «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη».

Όπως σημειώνει στο άρθρο του «Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η πιθανή περιοχή προέλευσης/διέλευσης της αέριας μάζας πριν φτάσει στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται κυρίως στον χαμηλό ατμοσφαιρικό χώρο γύρω από Αττική - Σαρωνικό με ισχυρή συμμετοχή των κατώτερων 500 μέτρων».

Ο ίδιος τονίζει ακόμα πως «η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή».

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης.

«Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο».

Τι λένε οι επιστήμονες

Χωρίς ακόμη τελική απάντηση

