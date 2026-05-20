«Αλλαγή σελίδας» φαίνεται να πραγματοποιείται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας.

Εκδήλωση με θέμα «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα» πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι νέες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίες αναβαθμίζουν τις αστικές συγκοινωνίες και διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από τις αναβαθμίσεις του στόλου των λεωφορείων μέχρι και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες.

Σημαντική προσθήκη αποτελεί η αγορά 1.076 λεωφορείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ανανέωση και ο εξυγχρονισμός του στόλου του ΟΣΥ προσφέρει περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους, περισσότερες διαδρομές και μικρότερο χρόνο αναμονής.

Άλλες βασικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν είναι οι προσλήψεις προσωπικού στην ΟΣΥ, καθώς μέσω της νεοσύστατης «σχολής οδηγών» γίνεται επένδυση στους νέους. Από το 2020 έως σήμερα έχουν προσληφθεί 700 οδηγοί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Γραμμή 1 της ΣΤΑΣΥ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα «στοιχήματα» του υπουργείου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ολική ανακατασκευή 14 συρμών, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους. Στόχος είναι η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στα 5 λεπτά, ενώ σε ώρες αιχμής επιδιώκεται η αναμονή να περιοριστεί ακόμη και στα 3,5 λεπτά.

«Καθημερινά περισσότεροι από 800.000 επιβάτες επιλέγουν τις γραμμές 1, 2 και 3 και το τραμ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και στρατηγικό πλάνο, ο αριθμός των διαθέσιμων συρμών στο Μετρό θα αυξηθεί από 40 το 2019 σε 60 έως το 2027, επιτρέποντας περισσότερα δρομολόγια και σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων στα 3,5 λεπτά στη Γραμμή 3 και στα 5 λεπτά στη Γραμμή 1. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ προχωράμε με σταθερά βήματα στην ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των δικτύων Μετρό και Τραμ, με επίκεντρο τον επιβάτη και τη διαρκή βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η επιχείρηση «Καθαρή Γραμμή», η οποία αφορά τον καθαρισμό συρμών και σταθμών, πρόγραμμα αντιμετώπισης γκράφιτι, καθώς και οπτικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση μιας καθαρής εικόνας στο δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ενίσχυση της φύλαξης και της ασφάλειας μέσω drones και καμερών τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Στον τομέα της τεχνολογίας και των πληρωμών, ανακοινώθηκε η εφαρμογή ανέπαφων πληρωμών στο μετρό μέσω τραπεζικών καρτών, αλλά και η δυνατότητα χρήσης της ATHENA Card μέσω wallet στα κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έως το 2026 εκτιμάται αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 25% στα λεωφορεία και κατά 10% στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Προχωρά επίσης και η τεχνολογική αναβάθμιση του μετρό, καθώς η εγκατάσταση δικτύου 5G έχει ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα από το Ελληνικό έως το Φιξ.

Από το 2022 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 450 προσλήψεις, ενώ ακόμη 250 βρίσκονται σε εξέλιξη, με το υπουργείο να τονίζει ότι «η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε να προσφέρουμε».

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των μεταφορών παρουσιάστηκε και η νέα πλατφόρμα report.oasa.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν παράπονα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους, ώστε να επιταχύνεται η επίλυσή τους. Παράλληλα, θα αξιοποιείται σύστημα GIS με ειδικό χάρτη για τον ακριβή εντοπισμό σημείων όπου καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της συμφόρησης και της εισιτηριοδιαφυγής, με τη χρήση καμερών τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν καλύτερη εικόνα για τους σταθμούς όπου παρατηρούνται συχνότερα τέτοια φαινόμενα.

«Συνειδητή επιλογή να διατηρήσουμε το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόοδο που καταγράφεται στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτέλεσε βασική κυβερνητική προτεραιότητα ήδη από το 2023.

Όπως σημείωσε, η εικόνα που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια ήταν προβληματική, παρά τις «υπεράνθρωπες προσπάθειες» των εργαζομένων, ωστόσο πλέον –όπως είπε– οι κυβερνητικές δεσμεύσεις γίνονται πράξη.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο στόλος των λεωφορείων να φτάσει τα 1.700 οχήματα, επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε πρόσφατα και την τελευταία παρτίδα νέων λεωφορείων που εντάσσονται στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προσλήψεις προσωπικού, τονίζοντας ότι δεν αρκεί μόνο η προμήθεια νέων λεωφορείων, αλλά απαιτείται και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε να συνεχιστούν οι επενδύσεις στις μεγάλες γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο –όπως είπε– οι συγκοινωνίες να γίνουν πιο ελκυστικές για τους πολίτες.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, σημείωσε ότι βλέπει καθημερινά ρεπορτάζ για την κίνηση στους δρόμους και υποστήριξε πως η λύση δεν είναι η κατασκευή περισσότερων δρόμων, αλλά η επένδυση στα ΜΜΜ, ώστε η χώρα να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όπως ανέφερε, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η διατήρηση του φθηνότερου εισιτηρίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ΣΤΑΣΥ και ειδικά στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια αναβάθμισης της γραμμής «παίρνει σάρκα και οστά». Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει ο πρώτος πλήρως αναταγμένος συρμός, υπογραμμίζοντας ότι η ανακατασκευή γίνεται από ελληνική εταιρεία και «από ελληνικά χέρια».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος είναι η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στα 3,5 λεπτά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν ρεαλιστικό στόχο που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αξιολόγηση των πολιτών για τις αλλαγές στις συγκοινωνίες, τονίζοντας τη «βαθιά προσήλωση» της κυβέρνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι πείστηκε από τον αρμόδιο υπουργό για τη σημασία του έργου και προανήγγειλε την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αναγνωρίζοντας –όπως είπε– τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων στις συγκοινωνίες.

«Το ελάχιστο που μπορούμε να σας πούμε είναι ένα ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

