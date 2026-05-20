Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague, Τσους Μπουένο, ενόψει της διεξαγωγής του Final 4 στο ΟΑΚΑ (22 και 24 Μαΐου).

«Εξαιρετική συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του EuroLeague F4 που έρχεται στην Αθήνα. Ένα μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια φίλαθλους να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αναμένουμε με ενθουσιασμό να καλωσορίσουμε αθλητές, υποστηρικτές, μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε την φιλοξενία, τη δυναμικότητα και την ενέργεια της Αθήνας», έγραψε στη σχετική ανάρτηση ο πρωθυπουργός.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2056984782358159452}