Οι παραδοσιακοί δημοφιλείς προορισμοί συνεχίζουν να κυριαρχούν στον ευρωπαϊκό τουρισμό, παρά τις διαμαρτυρίες για υπερτουρισμό.

Η Ευρώπη συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως στον τουρισμό, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες και εδραιώνοντας τη θέση της ως η πιο επισκέψιμη περιοχή στον κόσμο.

Από μεσογειακές παραλίες μέχρι πόλεις πλούσιες σε πολιτισμό, τα στοιχεία δείχνουν πού καταγράφονται οι περισσότερες διανυκτερεύσεις διεθνών τουριστών στην ήπειρο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έξι χώρες της Ευρώπης συγκαταλέγονται στις 10 πιο επισκέψιμες παγκοσμίως, με την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη εξάδα της ηπείρου.

Σε όλη την Ευρώπη καταγράφηκαν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο διανυκτερεύσεις το 2025, σύμφωνα με το Visual Capitalist, ενώ το 1950 ο αριθμός αυτός ήταν μόλις 25 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Smarter Travel.

Αυτό συμβαδίζει με την παγκόσμια τουριστική άνθηση, η οποία συνεχίζεται παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Νέες έρευνες του World Travel & Tourism Council προβλέπουν ότι ο κλάδος θα αναπτυχθεί κατά περίπου 3,2% παγκοσμίως το 2026, συμβάλλοντας κατά 0,8% στη συνολική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, που εκτιμάται στο 2,4%. Ο τουρισμός αναμένεται να στηρίξει 376 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2026 – περίπου μία στις εννέα θέσεις εργασίας.

Οι αγαπημένοι προορισμοί

Η Ισπανία παραμένει όχι μόνο ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Το 2025 κατέγραψε σχεδόν 330 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών, ξεπερνώντας άνετα την Ιταλία, η οποία ακολουθεί με περίπου 265 εκατομμύρια.

Ακολουθούν η Τουρκία και η Γαλλία, με περισσότερες από 150 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις έκαστη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι εκτός ΕΕ, παραμένει στην πέμπτη θέση με σχεδόν 150 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2024, με πιθανή αύξηση για το 2025.

Η παρουσία της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Κροατίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας στις δέκα πρώτες θέσεις δείχνει ότι σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού τουρισμού παραμένει εποχικό και συγκεντρώνεται σε χώρες με ισχυρές υποδομές φιλοξενίας.

Η Ισπανία και η Ιταλία, μαζί με την Ελλάδα και την Κροατία, είναι γνωστές για τον θερινό τουρισμό και τις παραθαλάσσιες περιοχές τους.

Παρά τις διαμαρτυρίες για υπερτουρισμό, ειδικά στην Ισπανία και την Ιταλία, οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να επιλέγουν τις παραλίες και τα ιστορικά τους αξιοθέατα.

Στη Γαλλία, πέρα από το Παρίσι, τουρίστες κατευθύνονται στη Γαλλική Ριβιέρα και την Προβηγκία το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα οι Άλπεις προσελκύουν λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Η κατάταξη δείχνει επίσης ότι δεν προσελκύουν μόνο μεγάλες χώρες υψηλό αριθμό επισκεπτών.

Η Αυστρία υποδέχθηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ενώ η Κροατία πάνω από 85 εκατομμύρια, κυρίως λόγω των ακτών της στην Αδριατική.

Οι 10 πιο επισκέψιμες χώρες της Ευρώπης (διανυκτερεύσεις)

Ισπανία: 329.661.068

Ιταλία: 264.741.414

Τουρκία: 154.799.879

Γαλλία: 150.753.829

Ηνωμένο Βασίλειο: 149.803.000

Ελλάδα: 130.851.809

Αυστρία: 97.020.394

Κροατία: 85.604.505

Γερμανία: 83.622.666

Ολλανδία: 64.311.055

Με πληροφορίες από Euronews.com