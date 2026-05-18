Είναι εξήντα επτά, ίσως εβδομήντα. Βγήκε στη σύνταξη πριν από δυο χρόνια περίπου. Κάθεται στην πολυθρόνα του τα απογεύματα με την τηλεόραση χαμηλωμένη, βλέποντας κάτι που στην πραγματικότητα δεν παρακολουθεί. Σηκώνεται, φτιάχνει ένα φλιτζάνι τσάι, ξανακάθεται. Δεν είναι ακριβώς δυστυχισμένος. Απλώς δεν είναι τίποτα συγκεκριμένο.

Η γυναίκα του θα σου πει ότι έχει γίνει πιο ήσυχος απ’ ό,τι ήταν παλιά. Όταν έρχονται τα εγγόνια, χαμογελά και κουνά το κεφάλι, αλλά δεν λέει πολλά. Όταν περνούν φίλοι, αφήνει τη γυναίκα του να κάνει την κουβέντα. Όταν τηλεφωνεί η κόρη του, η συζήτηση είναι σύντομη και πρακτική.

Δεν είναι καταθλιπτικός με τον προφανή τρόπο. Δεν αρνείται να συμμετέχει. Απλώς βρίσκεται κάπου αλλού τώρα. Και η ευγενική υπόθεση — «ε, μεγάλωσε, έκοψε ταχύτητα» — χάνει αυτό που πραγματικά του έχει συμβεί.

Δεν έχασε την ενέργειά του. Έχασε την απάντηση σε μια ερώτηση που δεν είχε καν συνειδητοποιήσει ότι απαντούσε, με ολόκληρη τη ζωή του, επί σαράντα χρόνια.

Η ερώτηση στην οποία είχε απάντηση

Για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του, όταν κάποιος τον ρωτούσε «ποιος είσαι;», η απάντηση ερχόταν αυτόματα.

«Είμαι μηχανικός.»

«Είμαι εργοδηγός.»

«Δουλεύω στις πωλήσεις.»

«Διευθύνω την αποθήκη.»

«Είμαι αυτός που κρατά τη γραμμή παραγωγής να λειτουργεί.»

Αυτή η απάντηση δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική περιγραφή. Ήταν ένα ολόκληρο πακέτο ταυτότητας. Του έλεγε τι ώρα να σηκωθεί. Του έλεγε πού να βρίσκεται. Του έλεγε ποιοι ήταν οι άνθρωποί του. Του έλεγε πόσο άξιζε για την οικογένειά του — γιατί για τους άντρες της γενιάς του, αυτό που κέρδιζες ήταν μεγάλο μέρος αυτού που έφερνες στο σπίτι, και αυτό που έφερνες στο σπίτι ήταν μεγάλο μέρος του να σε αγαπούν.

Όταν παρέδωσε τη δουλειά, δεν παρέδωσε μόνο έναν μισθό. Παρέδωσε ολόκληρη την απάντηση στην ερώτηση.

Και κανείς δεν του είχε μάθει κάποια άλλη.

Τι δείχνει πραγματικά η έρευνα

Μια μελέτη του 2024 συνέκρινε τα συμπτώματα κατάθλιψης σε άντρες και γυναίκες που περνούσαν στη σύνταξη. Βρήκε κάτι εντυπωσιακό: το νόημα που έδιναν οι άντρες στη δουλειά τους ήταν πολύ ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας μετασυνταξιοδοτικής κατάθλιψης απ’ ό,τι για τις γυναίκες.

Όταν η δουλειά σήμαινε τα πάντα, η απώλειά της κόστιζε τα πάντα.

Οι ερευνητές πρότειναν ότι οι γυναίκες τείνουν να διατηρούν ένα ευρύτερο φάσμα ταυτοτήτων στη διάρκεια της ζωής τους — μητέρα, φίλη, αδελφή, γειτόνισσα, μέλος της κοινότητας. Οι άντρες, ιδιαίτερα αυτής της γενιάς, ενθαρρύνθηκαν να επενδύσουν ολοκληρωτικά σε μία μόνο ταυτότητα. Η καριέρα ήταν ο τίτλος. Όλα τα άλλα ήταν υποσημειώσεις.

Και έτσι, όταν τελειώνει η καριέρα, ο τίτλος εξαφανίζεται και δεν υπάρχει τίποτα από κάτω έτοιμο να πάρει τη θέση του.

Αυτό δεν είναι τεμπελιά ούτε αδυναμία. Είναι μια γενιά που από τα δεκαοκτώ της χρόνια έμαθε να στοχεύει σε ένα πράγμα — να προσφέρει, να είναι χρήσιμη, να παράγει — και μετά έφτασε στα εξήντα πέντε για να ανακαλύψει ότι ο στόχος είχε αφαιρεθεί και κανείς δεν ανέφερε ποτέ τι υποτίθεται ότι θα ερχόταν μετά.

Το CDC, παρεμπιπτόντως, αναφέρει ότι οι άντρες άνω των εξήντα πέντε έχουν το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών από κάθε άλλη δημογραφική ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. Είναι το τίμημα του να έχεις χτίσει έναν μόνο κεντρικό πυλώνα και να τον βλέπεις να καταρρέει.

Γιατί η σιωπή είναι σιωπή

Το άλλο πράγμα που συνεχώς βρίσκει η έρευνα είναι ότι οι άντρες αυτής της γενιάς δεν έμαθαν ποτέ πώς να εκφράζουν αυτό που νιώθουν — και ειδικά δεν έμαθαν πώς να εκφράζουν το συγκεκριμένο συναίσθημα του «δεν ξέρω πια ποιος είμαι».

Τους έμαθαν το αντίθετο. Τους έμαθαν ότι οι αληθινοί άντρες αντέχουν. Ότι το να ζητάς βοήθεια είναι αδυναμία. Ότι ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να λύσεις είναι ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μιλάς.

Έτσι, όταν συμβαίνει η κατάρρευση της ταυτότητας — και σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μια ήσυχη κατάρρευση ταυτότητας — ο άντρας δεν έχει γλώσσα για να την περιγράψει. Δεν μπορεί να πει στη γυναίκα του «δεν ξέρω ποιος είμαι τώρα». Δεν μπορεί να πει στον φίλο του «μου λείπει να με χρειάζονται». Δεν μπορεί να πει στον γιο του «είμαι χαμένος με έναν τρόπο που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήμουν».

Το λεξιλόγιο αυτό δεν υπάρχει μέσα του. Δεν εγκαταστάθηκε ποτέ.

Και έτσι κάθεται στην πολυθρόνα και δεν λέει τίποτα. Όχι επειδή δεν υπάρχει κάτι να ειπωθεί. Αλλά επειδή οι μόνες προτάσεις που θα ήταν αληθινές είναι προτάσεις που μεγάλωσε χωρίς να μπορεί να τις πει.

Η σιωπή δεν είναι γαλήνη. Δεν είναι καν απόσυρση. Είναι η ορατή επιφάνεια μιας εσωτερικής κρίσης που δεν έχει ούτε γλώσσα ούτε κοινό.

Τι κοστίζει αυτό στους ανθρώπους γύρω του

Το επώδυνο μέρος είναι ότι οι άνθρωποι γύρω του συχνά το παρερμηνεύουν.

Η γυναίκα του νομίζει ότι έχει αποσυρθεί από τον γάμο τους. Δεν έχει — απλώς δεν ξέρει πώς να φέρει ένα αναπάντητο ερώτημα μέσα στο δωμάτιο. Τα ενήλικα παιδιά του νομίζουν ότι έγινε λίγο γκρινιάρης, λίγο απόμακρος, όπως έγινε και ο παππούς στο τέλος. Δεν έγινε. Στέκεται μέσα στο ίδιο κενό ταυτότητας μέσα στο οποίο στεκόταν και ο πατέρας του, χωρίς να έχει περισσότερη ιδέα για το τι να κάνει.

Οι φίλοι του από τη δουλειά, αυτοί που θεωρούσε φίλους, σιγά σιγά σταματούν να τηλεφωνούν. Γιατί, τελικά, η φιλία βασιζόταν κυρίως στο κοινό πλαίσιο — τώρα που το καθημερινό έργο δεν υπάρχει, δεν ξέρουν τι να πουν. Το κοινό πλαίσιο εξαφανίστηκε και μαζί του εξαφανίστηκαν και οι φιλίες.

Ο απολογισμός που δυσκολεύεται να κάνει

Υπάρχει μια φράση που οι άντρες που καταφέρνουν τελικά να περάσουν μέσα από αυτό πρέπει κάποια στιγμή να γράψουν για τον εαυτό τους — συνήθως μόνοι, συχνά αρκετά αργά.

«Έχτισα όλη μου την αξία γύρω από το να παράγω κάτι. Με επαινούσαν γι’ αυτό επί σαράντα χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα να παράξω και πρέπει να καταλάβω ποιος είμαι χωρίς την παραγωγή. Κανείς δεν μου είπε ότι αυτό θα ερχόταν. Κανείς δεν μου έμαθε πώς να το κάνω. Και τώρα πρέπει να μάθω, στα εξήντα οκτώ μου, αυτό που η γυναίκα μου και η αδελφή μου κατάλαβαν πριν από δεκαετίες — ότι το να είσαι χρήσιμος και το να είσαι άνθρωπος δεν είναι το ίδιο πράγμα.»

Αυτή η πρόταση είναι δύσκολο να γραφτεί. Δεν ανήκει στη γλώσσα που έμαθε να μιλά. Η γλώσσα που του δόθηκε δεν χωρά σύγχυση τέτοιου βάθους.

Αλλά οι άντρες που την γράφουν — έστω σιωπηλά, έστω μία φορά, έστω μόνο για τον εαυτό τους — αρχίζουν αργά να επιστρέφουν στο δωμάτιο.

Τι βοηθά

Αν έχεις έναν τέτοιο άντρα στη ζωή σου — τον πατέρα σου, τον σύζυγό σου, τον αδελφό σου, τον φίλο σου — η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να τον βγάλεις απ’ αυτό με λόγια. Δεν διορθώνεται με ένα podcast για τον σκοπό της ζωής. Δεν διορθώνεται κλείνοντάς τον σε κάποιο σεμινάριο.

Αυτό που μερικές φορές βοηθά είναι να είσαι υπομονετικός με τη σιωπή, ενώ ταυτόχρονα αρνείσαι απαλά να τη δεχτείς ως τελική κατάσταση. Κάθισε μαζί του. Κάνε του μια ερώτηση που δεν έχει «χρήσιμη» απάντηση. Τι ήταν αυτό που πραγματικά σου άρεσε στη δουλειά; Τι δεν σου άρεσε; Υπήρχε κάτι που ήθελες να κάνεις στα είκοσί σου και δεν το έκανες ποτέ;

Μπορεί να μη σου απαντήσει την πρώτη φορά. Μπορεί να μη σου απαντήσει ούτε τη δέκατη. Συνέχισε να ρωτάς. Οι περισσότεροι από αυτούς τους άντρες κουβαλούν μέσα τους δεκαετίες υλικού που κανείς δεν τους ρώτησε ποτέ, γιατί κανείς δεν υπέθεσε ότι υπήρχε κάτι εκεί μέσα που άξιζε να ρωτηθεί πέρα από το «με τι ασχολείσαι;».

Αν είσαι ένας από αυτούς τους άντρες και διαβάζεις αυτό το κείμενο, το μικρότερο βήμα είναι το εξής: γράψε αυτή την πρόταση. Μία φορά. Μόνο για σένα.

«Έχτισα όλη μου την αξία γύρω από το να παράγω κάτι και κανείς δεν μου είπε τι να κάνω όταν η παραγωγή σταμάτησε.»

Αυτή η πρόταση πάνω στο χαρτί είναι το πρώτο βήμα έξω από την πολυθρόνα. Όχι επειδή λύνει κάτι. Αλλά επειδή, για πρώτη φορά μετά από πενήντα χρόνια, έχεις δώσει όνομα σε κάτι αληθινό για όσα πραγματικά συμβαίνουν μέσα σου.

Η σιωπή δεν είναι αυτό που είσαι.

Είναι απλώς ό,τι απομένει όταν κανείς δεν σου ζήτησε ποτέ να είσαι κάτι άλλο.

πηγή: spacedaily