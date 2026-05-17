«Να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών» - Έκκληση για ουσιαστική στήριξη των υποψηφίων της Ηλιούπολης που δίνουν Πανελλήνιες 2026.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, με ανακοίνωσή της μετά τη διπλή τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τη σχολική κοινότητα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τους μαθητές και ειδική μέριμνα για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026. Οι γονείς εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο κοριτσιών που έφυγαν από τη ζωή, κάνοντας λόγο για μια «ανείπωτη τραγωδία» που έχει επηρεάσει βαθιά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, των καθηγητών και των οικογενειών, με την άμεση παρουσία ειδικών επιστημόνων και φορέων μέσα στα σχολεία. Παράλληλα, οι γονείς τονίζουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενημέρωση και καθοδήγηση προς τις οικογένειες για τη διαχείριση της δύσκολης συναισθηματικά κατάστασης και την επικοινωνία με τα παιδιά. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων υπογραμμίζει ότι η ψυχολογική υποστήριξη δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή προσωρινή, ζητώντας μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις σχολικές μονάδες, με ευθύνη της Πολιτείας.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι πρόκειται να απευθυνθεί εκ νέου στο υπουργείο Παιδείας και να επιδιώξει συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, θέτοντας μεταξύ άλλων αίτημα για ποσόστωση ή και μοριοδότηση των μαθητών της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Όπως αναφέρουν οι γονείς, στόχος είναι να υπάρξει ουσιαστική στήριξη των παιδιών που καλούνται να διαχειριστούν μια εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική συνθήκη εν μέσω της πιο απαιτητικής σχολικής περιόδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij53rjod3g1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Ηλιούπολης

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες για τον θάνατο των παιδιών τους και εύχεται ολόψυχα δύναμη και κουράγιο.

Οι σκέψεις όλων μας — γονιών, παιδιών, μαθητών και καθηγητών — είναι στα δύο νέα κορίτσια που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή. Με σεβασμό και βαθιά οδύνη, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που βιώνουν αυτό το μαρτύριο. Ολόκληρη η κοινωνία της Ηλιούπολης και η σχολική μας κοινότητα βιώνουν εδώ και μέρες μια ανείπωτη τραγωδία. Παρακαλούμε θερμά, αυτές τις δύσκολες ώρες, να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας και στις οικογένειες που ζουν το αδιανόητο. Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των μαθητών, των καθηγητών και των γονιών, με άμεση φροντίδα από ειδικούς φορείς και επιστήμονες, καθώς και με ουσιαστική ενημέρωση των γονέων για τη διαχείριση αυτής της τόσο δύσκολης κατάστασης και την επικοινωνία με τα παιδιά τους. Επιπλέον, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υποστήριξη των παιδιών και των καθηγητών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά χρειάζεται μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, όπως οφείλει να διασφαλίζει η Πολιτεία, ειδικά εν έτει 2026.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης με έγγραφα προς το υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκής υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστωση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Οι γονείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο και πιο όμορφο κόσμο.

ΥΓ : Ευχαριστούμε θερμά για την έμπραχτη υποστήριξη τους, Ενώσεις Συλλόγων Γονέων της Αττικής για την άμεση προσφορά και ανταπόκριση τους με αίμα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Ηλιούπολης

{https://www.facebook.com/100057371202526/posts/1477896530799373/?rdid=W0HiCqeMuqrLj49V#}