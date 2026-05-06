Σε καθημερινή βάση οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα βρίσκουν σύγχρονο και ασύγχρονο επαναληπτικό υλικό για κάθε μάθημα.

Η περίοδος πριν τις Πανελλήνιες 2026 είναι από τις πιο απαιτητικές για τους μαθητές, και ένα από τα πιο διαδεδομένα λάθη είναι η αντίληψη ότι η επιτυχία εξαρτάται αποκλειστικά από τις ώρες διαβάσματος. Η εξίσωση «περισσότερες ώρες άρα καλύτερη προετοιμασία» ακούγεται λογική, αλλά στην πράξη δεν αποδίδει όπως πολλοί περιμένουν. Αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα της μελέτης. Οι τελευταίες εβδομάδες πριν τις εξετάσεις δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να καλυφθεί νέα ύλη από το μηδέν. Αντίθετα, πρόκειται για μια φάση σταθεροποίησης και εμβάθυνσης σε όσα έχουν ήδη διδαχθεί. Όταν ένας μαθητής προσπαθεί να «κυνηγήσει» συνεχώς καινούργιες πληροφορίες χωρίς να έχει εμπεδώσει τα βασικά, το αποτέλεσμα συχνά είναι σύγχυση, άγχος και μειωμένη απόδοση.

Η επανάληψη, ειδικά μέσα από πρακτική εφαρμογή —όπως ασκήσεις, διαγωνίσματα και προσομοιώσεις— βοηθά στη μετατροπή της γνώσης σε δεξιότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο μαθητής αποκτά μεγαλύτερη σιγουριά, μειώνει τα λάθη και βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου του κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Και αυτή η αυτοπεποίθηση είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας. Παράλληλα, η σωστή καθοδήγηση παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης, με σαφείς στόχους και ισορροπία ανάμεσα σε επανάληψη και εξάσκηση, μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικό από ατελείωτες ώρες χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, ειδικά σε αυτή τη φάση, ωφελούνται περισσότερο από στοχευμένη προετοιμασία που ενισχύει την κατανόηση και όχι απλώς την αποστήθιση. Λιγότερες, αλλά πιο ουσιαστικές ώρες διαβάσματος, με καθαρό μυαλό και σωστή προσέγγιση, μπορούν να φέρουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από μια κουραστική και αποσπασματική προσπάθεια.

Πέρα από το διάβασμα και τα επαναληπτικά μαθήματα στα Φροντιστήρια οι υποψήφιοι έχουν έναν ακόμη σύμμαχο, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που παρέχει σε καθημερινή βάση εντελώς δωρεάν επαναληπτικό υλικό για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πανελλήνιες 2026 και «Ψηφιακό Φροντιστήριο»: Πώς οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα έχουν πρόσβαση στις δωρεάν επαναλήψεις

Με live επαναλήψεις, αναλυτική κάλυψη της ύλης και προσβασιμότητα για όλους, η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας στηρίζει καθημερινά τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026. Η καινοτόμα πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας είναι διαθέσιμη στο https://streaming.digitalschool.gov.gr/ όπου οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά live και όλο το 24ωρο on demand επαναλήψεις για όλα τα μαθήματα.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά μαθήματα (live streaming) με αναλυτική παρουσίαση της ύλης όπως και ασύγχρονο υλικό με βίντεο, σημειώσεις και προτεινόμενες λύσεις θεμάτων, διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Η διδασκαλία καλύπτει 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μαθημάτων όπως γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην προσβασιμότητα, καθώς τα μαθήματα προσφέρονται και στη νοηματική γλώσσα και συνοδεύονται από υποτιτλισμό.

Για τους ενδιαφερόμενους το ημερήσιο πρόγραμμα των live μαθημάτων είναι διαθέσιμο μέσα από την ίδια την πλατφόρμα, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα: τίτλο, περιγραφή, ώρα μετάδοσης και στοιχεία των διδασκόντων.

Ο ενδιαφερόμενος μαθητής της Γ Λυκείου μπαίνει στο streaming.digitalschool.gov.gr και εγγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης lms.digitalschool.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Εκεί θα μπορέσει να εντοπίσει επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης των πανελλαδικών. Εντός της πλατφόρμας θα βρει μια μεγάλη γκάμα σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ζωντανές διδασκαλίες, σημειώσεις, ασκήσεις, διαδραστικά τεστ και υλικό προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επαναληπτικά μαθήματα σύγχρονα ή ασύγχρονα θα είναι διαθέσιμα αδιάλλειπτα καθόλη τη διάρκεια των Πανελληνίων 2026 και το επαναληπτικό υλικό κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος θα ολοκληρώνεται παραμονές της εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι τελευταία ημέρα λειτουργίας των υπηρεσίων της πλατφόρμας είναι η Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.