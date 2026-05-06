Η «ιστορική συνεδρίαση» της Κ.Ο. της ΝΔ - Οι προτάσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση - Με το «όπλο παρά πόδα» οι βουλευτές - Οι «κόκκινες γραμμές» του Μαξίμου.

Θέση μάχης παίρνουν κυβέρνηση και «γαλάζιοι» βουλευτές παραμονή της κρίσιμης Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να κάνει skip το εσωκομματικό μέτωπο παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Εξ ου και ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε «ιστορική» την συγκεκριμένη συνεδρίαση...

Με το ..όπλο παρά πόδα οι «ανησυχούντες» βουλευτές

Οι δυσαρεστημένοι και «ανησυχούντες» βουλευτές πάλι από την πλευρά τους υποβαθμίζουν την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και έχουν το όπλο ..παρά πόδα αν δεν πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα θέσουν στον πρωθυπουργό.

..Θα αλλάξει μορφή το επιτελικό κράτος; θα ακούν στο εξής οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί τους βουλευτές; θα αλλάξει ρότα η πολιτική της κυβέρνησης σε τομείς που -κατά την γνώμη τους – υπάρχει υστέρηση; θα τους «καλύψει» όπως κάλυψε τους πρώην υπουργούς Σπ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μοχλός πίεσης η μυστική ψηφοφορία

Από εκεί- όπως λένε- θα κριθεί και η δική τους στάση από εδώ και πέρα. Αν θα επανέλθουν στην τάξη ή αν θα συνεχίσουν το αντάρτικο. Με την μυστική ψηφοφορία για την Προανακριτική στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης προς το Μαξίμου.

Τι ζητούν στην πραγματικότητα από τον πρωθυπουργό; Μια διαβεβαίωση ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια εκτός κι αν υπάρξει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αυτούς. Και μία ξεκάθαρη στάση από την κυβέρνηση ότι θα τους προστατεύσει – όπως και τους πρώην υπουργούς- από ανάλογα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο μέλλον.

Το Μαξίμου θέτει κόκκινες γραμμές

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού μετά από το παρασκηνιακό μασάζ που έχει γίνει με αρκετούς πιθανούς «ύποπτους» να πάρουν τον λόγο και να τινάξουν την συνεδρίαση στον αέρα, αισιοδοξούν ότι η κατάσταση θα ελεγχθεί στο τέλος.

«Με εξαίρεση όσους δεν έχουν σκοπό να πολιτευτούν εκ νέου και συνεπώς μπορεί να αποδειχθούν καμικάζι» σχολιάζουν.

Σε θέση μάχης και το Μαξίμου για την περίπτωση κατά την οποία η συζήτηση παρεκτραπεί. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να θέτει την κόκκινη γραμμή. «Η κόκκινη γραμμή είναι το σημείο που οι βουλευτές δεν θα αμφισβητήσουν τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Όσο απαγορεύεται η φίμωση των βουλευτών άλλο τόσο επικίνδυνο είναι να πυροβολήσουμε τα πόδια μας» είπε ο Π. Μαρινάκης στο OPEN. Προφανώς προειδοποιώντας τους επίδοξους αντάρτες ότι όποιος ξεπεράσει τα …εσκαμμένα μπορεί να βρεθεί αργότερα με την ρετσινιά του υπονομευτή της Ν.Δ. στην πιο κρίσιμη προεκλογική περίοδο για το κόμμα.

Έχουν εγγραφεί περίπου 50 ομιλητές

Τα μηνύματα σαφή προς την Ομάδα των «5» που αμφισβήτησε το επιτελικό κράτος και όχι μόνον.. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews και ο Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Γ. Οικονόμου έχουν, ήδη, εγγραφεί για να μιλήσουν.

Με τους ομιλητές να αγγίζουν περίπου τους 50. Και το Μαξίμου να έχει σπείρει ανάμεσα σε κάθε πιθανό αμφισβητία και από έναν νομιμόφρονα για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις.

Ο ισορροπητικός ρόλος Βορίδη

Σε θέση μάχης και ο Μάκης Βορίδης που , επίσης, θα ζητήσει τον λόγο. Ο ρόλος του – ως μεσολαβητή - κομβικός αφού εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να ισορροπήσει το εσωκομματικό μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στους βουλευτές και το Μαξίμου. Οι βουλευτές τον ακούν και το Μαξίμου τον σέβεται.

«Με ενδιαφέρει αφενός να κρατήσουμε το επιτελικό κράτος και με ενδιαφέρει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η σχέση βουλευτή – δημόσιας διοίκησης και βουλευτή κυβέρνησης» είπε ο Μ. Βορίδης.

Σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό αρκεί μία αποσαφήνιση εκ μέρους του πρωθυπουργού ότι «φθάνει με την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» για να επανέλθει η εσωκομματική ομαλότητα. Όπερ μεθερμηνευόμενο από εδώ και πέρα κάθε νέο αίτημα για άρση ασυλίας βουλευτή θα κρίνεται εξατομικευμένα. Έτσι μόνον πιστεύει ότι θα υπάρξει μια συνεπή και δίκαιη – ως προς τους βουλευτές- στάση της κυβέρνησης μετά το όχι στην προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ και το όχι στην εξεταστική για τις υποκλοπές.

Σε αποσυμπίεση μέσω Συντάγματος ποντάρει ο Ευρ. Στυλιανίδης

Ρόλο αποσυμπιεστή της έκρυθμης κατάστασης αναμένεται να παίξει και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης που θα είναι ο εισηγητής της Ν.Δ. στην Συνταγματική Αναθεώρηση και έχει αναλάβει να συγκεράσει τις προτάσεις όλων των «γαλάζιων» υπουργών και βουλευτών. Ανάμεσα στις προτάσεις που θα μπουν σε συζήτηση και αυτές για την «συνταγματική επιβολή της εσωκομματικής δημοκρατίας», την συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης των υπουργών να απαντούν σε Ερωτήσεις , Αναφορές και Επερωτήσεις κυβερνητικών βουλευτών. Υποχρέωση που έχουν ηθικά και σήμερα οι υπουργοί αλλά σπάνια την υλοποιούν.