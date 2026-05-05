Τι είπε ο Μάκης Βορίδης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Η επιλογή της αντιπολίτευσης να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν τη θέλει ο κόσμος. Γι’ αυτό εισπράττει αυτά τα ποσοστά», είπε ο Μάκης Βορίδηςμιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, τονίζοντας πως γι’ αυτόν τον λόγο έχουν αυτή την εικόνα οι δημοσκοπήσεις. «Στο τέλος της 4ετίας θα γίνουν οι εκλογές. Η αντιπολίτευση μιλά για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη. Μάλιστα. 32% η ΝΔ, 14% το ΠΑΣΟΚ. Πώς το εξηγεί αυτό η άλλη πλευρά;», είπε ο Μάκης Βορίδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Πρέπει να υπάρχει πληρωμή, να είναι παράνομη κι αυτός που το ζητάει να το ξέρει ότι είναι παράνομη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ποιο είναι το νέο στοιχείο στην υπόθεση των υποκλοπών;»

«Έβγαλε μια διάταξη ο Εισαγγελέας. Έκρινε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Έπεσαν να τον φάνε, ότι είναι ελεγχόμενος. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Εισαγγελέας; Είναι. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Είπε κανείς ότι λέει κάτι λάθος; Όχι. Ποιο είναι το νεότερο στοιχείο. Να μας πει κάποιος. Ξέρετε τι λένε; Τη συνέντευξη του κ. Ντίλιαν. Ο κύριος αυτός εξετάστηκε; Ναι, είχε τη δυνατότητα να φέρει στοιχεία; Ναι, αλλά δεν το έκανε», είπε ο Μάκης Βορίδης και συνέχισε: «Είπαν ότι είναι ελεγχόμενος ο Εισαγγελέας επειδή όταν ήταν στην ΕΥΠ είχε δώσει άδεια να παρακολουθηθούν οι εμπλεκόμενοι. Εξετάστηκε γι’ αυτό στην Εξεταστική; Μάλιστα. Τι να κάνουμε; Να τον ξαναεξετάσουμε;»

«Πολιτική η παρέμβαση Κοβέσι»

«Ήταν πολιτική παρέμβαση της κ. Κοβέσι στους Δελφούς, διότι όταν έρχεσαι και λες “αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε”, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση αυτό είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει τις σχέσεις βουλευτή - πολίτη και βουλευτή - δημόσιας διοίκησης», είπε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

«Να κρατήσουμε το επιτελικό κράτος - Είναι μεγάλη κατάκτηση»

Τέλος, όσον αφορά στο τι θα πει μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ, ο ίδιος σημείωσε ότι «με ενδιαφέρει αφενός να κρατήσουμε το επιτελικό κράτος γιατί είναι μεγάλη κατάκτηση και πάρα πολύ χρήσιμο και δεύτερον με ενδιαφέρει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η σχέση βουλευτή - δημόσιας διοίκησης και βουλευτή κυβέρνησης».

