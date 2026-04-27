Στην κατάθεσή του στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, τον Μάιο του 2025.

Νέα «πυρά» σε βάρος του Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, καταθέτοντας για τρίτη ημέρα στη δίκη των Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Ο κ. Βάρρας ο οποίος ήταν επικεφαλής στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2020, είπε πως ο Μάκης Βορίδης «αν και ήταν υπό διερεύνηση ύποπτα ΑΦΜ, υπέγραψε για πληρωμές». Επίσης, όπως ανέφερε, ενώ είχε ζητηθεί η παραίτησή του από τον Μάκη Βορίδη, διαπίστωσε πως εν γνώσει του τότε αρμόδιου υπουργού «περίμεναν να φύγω για να κάνουν δεύτερη κατανομή. Αν το δει αυτό η ΕΕ θα μας ρίξει καταλογισμό, διότι δεύτερη κατανομή στον ίδιο χρόνο δεν γίνεται..».

Στην κατάθεσή του ο κ. Βάρρας ο οποίος αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, τον Μάιο του 2025. Ήταν μία συνάντηση που είχε ζητήσει ο ίδιος από τον κ. Μυλωνάκη, καθώς, όπως ανέφερε, το 2025 υπήρχε καταλογισμός, ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ για προηγούμενες χρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εξήγησε, επρόκειτο να επιβληθούν και άλλα πρόστιμα με το συνολικό ποσό που θα χρεώνονταν τελικά στην Ελλάδα να υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Ο μάρτυρας είπε ότι στην συνάντηση ο κ. Μυλωνάκης του ζήτησε να συντάξει μια έκθεση για όλη την πορεία και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρχές του Ιουνίου του απέστειλε την πολυσέλιδη έκθεση, όπως κατέθεσε, εντοπίζοντας τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτήν όμως εστίαζε και στο ρόλο του «τεχνικού συμβούλου» ο οποίος διαχειριζόταν «χωρίς καμία σύμβαση» διαχειριζόταν τις πληρωμές. «Υπήρχε μεγάλη εξάρτηση του Οργανισμού από αυτόν… Ελέγχει τους πιο κρίσιμους τομείς για την λειτουργία όλης της διαδικασίας πληρωμών: Ανάπτυξη, διαχείριση λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόεδρος: Έγινε γνωστό τοις πάσι, από τον Τύπο, είχε υποπέσει αντίληψη σας υπήρχαν παρεμβάσεις πιέσεις στον Μελά για να ωφεληθούν πρόσωπα που δεν πληρούσαν προϋποθέσεις;

Β: Επειδή ο κ. Μελάς συμμετείχε πολιτικά, ήταν υποψήφιους ευρωβουλευτής, κάναμε μία κουβέντα και του είπα ότι μπορεί να του γίνει όχληση,μην γίνει κάτι το περίεργο.. Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψη μου...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας σε ερωτήσεις από έδρας για το πώς λειτουργούσε η τεχνική λύση ο μάρτυρας είπε πως ο τεχνικός σύμβουλος είχε πλήρη εικόνα όλης της χώρας: «Τι δουλειά είχε το Λασίθι να βλέπει αν έχει διαθέσιμες εκτάσεις η Καστοριά; Η δυνατότητα θέασης από τους πάντες δημιουργούσε δυνατότητα κατάχρησης» ανέφερε.

Πρόεδρος Αν δεν υπήρχε τεχνική λύση, πώς θα γινόταν κατάχρηση;

Μάρτυρας : Βρήκαν τρόπο..Με εικονικές κληρονομιές με αδιάθετες εκτάσεις. Ξεκίνησε από έναν γιατρό στην Κρήτη. Ανακάλυψαν ότι υπήρχε τρόπος...