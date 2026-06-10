Ο Μάκης Βορίδης προορίζεται για πρόεδρις της διακομματικής επιτροπής, που θα εξετάσει της προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σήμα έναρξης της Συνταγματικής Αναθεώρησης έδωσε η Ολομέλεια με την συνεδρίαση για την συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της ΝΔ. Τα μέλη της επιτροπής θα έχουν δύο μήνες προθεσμία για να υποβάλλουν την έκθεσή τους, με σύσσωμη την αντιπολίτευση διατυπώνει ενστάσεις για την «ασφυκτική» προθεσμία.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το πρωί της Παρασκευής, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή του διακομματικού προεδρείου, με πρόεδρο της επιτροπής να προορίζεται ο Μάκης Βορίδης.

Τη συνεδρίαση έκλεισε ο υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, έβαλε κατά του Νίκου Ανδρουλακη για το ότι δεν έδωσε θετική ψήφο στις προς αναθεώρηση διατάξεις σε αυτή τη Βουλή, λέγοντας πως «επιχειρεί να ακυρώσει τη διαδικασία» και «αρνείται να υπηρετήσει» τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ σχολίασε πως «όποιος απέχει, θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά προς τα κάτω».

«Το ΠΑΣΟΚ, συναίνεση δίνει μόνο στη δεύτερη Βουλή. Πρώτα πρέπει να μιλήσει ο λαός, μόνο έτσι προστατεύεται η Συνταγματική Αναθεώρηση από τις επικοινωνιακές και μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες», διεμήνυσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας σαφές πως το κόμμα του δεν προτίθεται να στηρίξει τις προτεινόμενες από τη ΝΔ αλλαγές στο Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση που είναι «παντελώς αναξιόπιστη» και «βουτηγμένη στη διαφθορά», απορρίπτοντας το κάλεσμα για συνεννόηση που απηύθυνε η ΝΔ.

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Τα σοκολατάκια με γεύση λωτού

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας μάλιστα στην Ντόρα Μπακογιάννη που υποστήριξε πώς οι πολίτες δεν θέλουν «επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση», ανέφερε με νόημα: «Πιθανόν τα σοκολατάκια να ήταν με... γεύση λωτού γιατί έχει ξεχάσει τι έκανε η ΝΔ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζετε ότι είμαστε όλοι λωτοφάγοι; Μας κάνουν μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς από το κόμμα που έχει καταστρατηγήσει Βουλή και το Σύνταγμα;».

Παράλληλα παρέθεσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές στο Σύνταγμα, προτείνοντας μεταξύ άλλων την τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανώτατων δικαστικών, τη ρητή συνταγματική υποχρέωση για προστασία από έμφυλη βία και γυναικτονίες και την κατοχύρωση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εγκάλεσε την πλειοψηφία πως μετατρέπει τη Συνταγματική Αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο για να στρέψει αλλού τη συζήτηση, μιλώντας για «βαθιά συντηρητικές και επικίνδυνες για τα λαϊκά δικαιώματα αλλαγές στο Σύνταγμα».

Είχε προηγηθεί το κάλεσμα σε συναίνεση προς την αντιπολίτευση των Μάκη Βορίδη και Ντόρας Μπακογιάννη. «Μας λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε τίποτα ανεξαρτήτως εάν συμφωνείτε και ότι δεν δίνετε λευκή επιταγή στην πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι βαθιά περιφρόνηση στη συνταγματική διαδικασία και το λαϊκό παράγοντα! Δεν θέλετε να επιτρέψετε στο λαό να αποφασίσει για το σε ποια κατεύθυνση θα πάει το Σύνταγμα!», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.

Ταυτόχρονα καταλόγισε στην αντιπολίτευση βαθιά αντισυνταγματική και αντιθεσμική στάση» ζητώντας της να αλλάξει ρότα και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου.

Η Ντόρα Μπακογιάννη καλεσε στην αντιπολίτευση να επιδείξει «πολιτικό σθένος», για να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 180 βουλευτών σε αυτή τη Βουλή ενώ απέρριψε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αντισυστημικό κόμμα.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η ΝΔ να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα, δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της και συμφωνεί και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Συμπόρευση με αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι εκτός συζήτησης, καμία άνω τελεία, κανένας αστερίσκος», τόνισε χαρακτηριστικά.