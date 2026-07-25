Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό κλίμα, με τους καλεσμένους να εύχονται στους νεόνυμφους κάθε ευτυχία.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της έζησε το βράδυ του Σαββάτου η Δώρα Παντέλη, καθώς ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Η γνωστή αθλητικογράφος και παρουσιάστρια έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, ο οποίος την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, όπου την περίμενε ο γαμπρός. Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό νυφικό της, ενώ συγγενείς και στενοί φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού για να μοιραστούν τη χαρά τους.

Ο Τζον Μεραμβελιωτάκης έφτασε πρώτος στην εκκλησία, έχοντας στο πλευρό του τον μικρό γιο του ζευγαριού, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή της η Δώρα Παντέλη, χαρίζοντας μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι στενοί φίλοι τους Σίνα Κχαλατμπάρι και Ευάγγελος Οικονομόπουλος.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους σε δεξίωση, όπου γιόρτασαν τη νέα κοινή τους πορεία.