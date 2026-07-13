«Πότε πέρασε ένας μήνας;», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της σχετική δημοσίευσης.

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς πριν από έναν μήνα ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της Φάνη Μπότση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μεσσηνία, σε μικρό ξωκλήσι με το ηλιοβασίλεμα να δίνει ένα ακόμη ρομαντικό στοιχείο στην τελετή, ενώ στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν οι οικογένειές τους, φίλοι και συγγενείς.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κλείνουν έναν μήνα παντρεμένοι και η Δανάη Μπάρκα τιμάει την ημέρα με τον δικό της τρόπο.

Συγκεκριμένα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη στιγμιότυπο από το γαμήλιο πάρτι που διοργανώθηκε μία ημέρα πριν από την τελετή.

Σε αυτό, απεικονίζεται να χορεύει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του καλοκαιριού, ενώ μπροστά της κάθεται στο πάτωμα ο σύζυγός της που χτυπάει παλαμάκια και δείχνει να χαίρεται μαζί της.

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Το τραγούδι με το οποίο έχει επιλέξει να «ντύσει» τη στιγμή είναι το «Θεέ μου κάνε», δίνοντας μία ιδιαίτερη χροιά στην συνολική εικόνα.

Στη σχετική λεζάντα μάλιστα, απόρησε με το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Πότε πέρασε ένας μήνας; Γαμήλιο tip: κάλεσε όσους ΘΕΣ κι όχι όσους πρέπει. Γλέντα εσύ να γλεντήσουν και οι καλεσμένοι σου. Ζησ’ το ελληνικά και απόλαυσε το».

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7662080802070596886}