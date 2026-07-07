Λίγο πριν ανέβει στη μουσική σκηνή, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Σε καλοκαιρινή διάθεση φαίνεται να βρίσκεται η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Η ερμηνεύτρια, αναμένεται να επιστρέψει στη μουσική σκηνή μέσα στις επόμενες ημέρες, έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Πορτοκάλογλου, αλλά πριν από αυτό, απολαμβάνει το καλοκαίρι, τις θάλασσες και τον ήλιος.

Στο βίντεο που δημιούργησε απεικονίζεται μέσα σε στολή να κάνει κατάδυση στο νερό και να κουνά το χέρι στην κάμερα, ενώ αμέσως μετά απεικονίζεται να βουτά στη θάλασσα, να γελά και να απολαμβάνει τις στιγμές της.

{https://www.instagram.com/p/DafYfx2A5vm/?hl=el}

Παράλληλα, παρουσίασε μερικά από τα τοπία που είχε την ευκαιρία να απολαύσει, με την εικόνα να παραπέμπει σε ελληνικό νησί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο συνοδευτικό κείμενο, επέλεξε να προσθέσει μερικούς στίχους του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου από το τραγούδι «Καλοκαίρι», σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη περιγραφή:

«Καλοκαίρι με τη φέτα το καρπούζι στο ´να χέρι

με φιλιά μισόλιωμένα καλοκαίρι, καρεκλάκια, πετονιές μες το πανέρι

Μες τη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει …. (Δ. Σαββοπουλου) Η ωραιότερη περιγραφή!!! Λίγες ανάσες ….και μετά! Γιατί το καλοκαίρι θέλει ΚΑΙ μουσική!!!», έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και στη συνέχεια πρόσθεσε τις ημερομηνίες για τις επερχόμενες συναυλίες της με τον Πορτοκάλογλου.