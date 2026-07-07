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Η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου η Χριστίνα Κοντοβά και μέσω αυτής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες από τις καλοκαιρινές της εμπειρίες.

Η σχεδιάστρια, βρέθηκε για διακοπές στο νησί της Πάτμου, όπου φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, ηρεμίας, αλλά και δράσης.

Πέρα από τις βουτιές στη θάλασσα, φαίνεται να συμμετάσχει και στο ψάρεμα, ενώ μοιράστηκε ορισμένες από τις στιγμές της πάνω σε σκάφος, μέσα σε γαλαζοπράσινα νερά.

Στο πλευρό της, βρίσκεται ο σύντροφός της, αλλά και κοντινές τις φίλες, ενώ μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε αποκαλύπτεται το καλλίγραμμο σώμα της και το λαμπερό της χαμόγελο.

{https://www.instagram.com/p/Dae8jN9DC_2/?hl=el&img_index=1}

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Η ίδια, ποζάρει τόσο μέσα από τη θάλασσα, όσο και μπροστά από τον καθρέφτη, παρουσιάζοντας μάλιστα τη θέα από το δωμάτιό της:

«Ημέρες στην Πάτμο», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο η Χριστίνα Κοντοβά.