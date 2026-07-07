Αν και εσείς πιστεύετε ότι οι διακοπές σε ελληνικά νησιά συνεπάγονται με αυξημένα έξοδα, τότε είναι πιθανό να μην έχετε ανακαλύψει τον σωστό προορισμό για φέτος το καλοκαίρι.

Η αλήθεια είναι ότι οι καλοκαιρινές διακοπές – αν και απαραίτητες - αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς, καθώς οι επιλογές είναι απεριόριστες, ωστόσο θα πρέπει να συμβαδίζουν με ένα οικονομικό μπάτζετ. Πολλά από τα νησιά της Ελλάδας, προσφέρονται για καλοκαιρινές αποδράσεις, αλλά συχνά χρειάζεται ένα καλός προϋπολογισμός και αυξημένα έξοδα που μπορεί να αποτελούν τροχοπέδη για πολλούς.

Ευτυχώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Οικονομικοί προορισμοί με εντυπωσιακές ακτές, παραλίες και νυχτερινή ζωή, εντοπίζονται τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στα νησιά της.

Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές βρίσκεται και η Σάμος, ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς του Ανατολικού Αιγαίου που εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα οικονομικές επιλογές διαμονής ακόμη και στην «καρδιά» της τουριστικής περιόδου, τον Αύγουστο.

Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί της Σάμου

Η Σάμος, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προσφέροντας πληθώρα επιλογών σε καταλύματα, διασκέδαση, παραλίες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για κάθε επισκέπτη.

Συνδυάζει καταπράσινα τοπία, εντυπωσιακές παραλίες, γραφικά χωριά και πλούσια γαστρονομία, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια ή παρέες που αναζητούν διακοπές σε λογικό κόστος και χαλαρές στιγμές.

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Η Σάμος, αποδεικνύει ότι οι καλοκαιρινές διακοπές σε ένα εντυπωσιακό ελληνικό νησί δεν χρειάζεται να κοστίζουν μια περιουσία. Οι τιμές παραμένουν οικονομικές ακόμη και για την περίοδο που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο απόγειό της.

Ενδεικτικά, αν αναζητάτε καταλύματα και διαμονή από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, μπορείτε να βρείτε διαθέσιμα από 50 ευρώ τη βραδιά, την ίδια στιγμή που η πληρότητα αγγίζει το 82%.

Λόγω αυτού, γίνεται κατανοητό ότι παρά την αυξημένη ζήτηση, στο νησί εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες ακόμη και αν οργανώνετε τις διακοπές σας την τελευταία στιγμή. Καλό θα ήταν ωστόσο να προχωρήσετε άμεσα στις απαραίτητες κρατήσεις προκειμένου να βρείτε το κατάλληλο κατάλυμα για εσάς.

Στο νησί θα συναντήσετε εντυπωσιακές παραλίες, όπως το Ποτάμι, το Λιβαδάκι και την Ψιλή Άμμο, πευκόφυτες πλαγιές που καταλήγουν στη θάλασσα δημιουργώντας φυσική σκιά, παραδοσιακούς οικισμούς όπως το Κοκκάρι και το Πυθαγόρειο, αλλά και μνημεία που συνδέονται άμεσα με την ιστορία του τόπου.

{https://www.youtube.com/watch?v=ClhIiiLgayE&list=RDClhIiiLgayE&start_radio=1}

Είτε αναζητάτε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, είτε εξορμήσεις ανάμεσα στη φύση και την ιστορία, η Σάμος προσφέρεται για αξέχαστες διακοπές.

Με προσιτές τιμές διαμονής ακόμη και μέσα στον Αύγουστο και πληθώρα επιλογών για κάθε τύπο ταξιδιώτη, το νησί αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψει κανείς μια περιουσία για να απολαύσει τις ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού.