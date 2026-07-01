Νησιά που βρίσκονται στον χάρτη της Ελλάδας, αλλά λίγοι γνωρίζουν. Προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε και να μάθετε την ιστορία τους, καθώς κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.

Αν η Ελλάδα έχει γίνει ευρέως γνωστή για κάτι είναι λόγω της ιστορίας της και των χιλιάδων νησιών που βρίσκονται διάσπαρτα στα ύδατά της. Πολλά από αυτά γίνονται πόλος έλξης για τις καλοκαιρινές διακοπές ελλήνων και τουριστών, ενώ άλλα παραμένουν άγνωστα στον κόσμο διατηρώντας τη φυσική τους ομορφιά και την ήρεμη ατμόσφαιρα.

Η Τέλενδος, οι Οθωνοί, ο Άγιος Ευστράτιος και οι Αρκιοί, είναι μόλις μερικά από τα πιο άγνωστα νησιά της χώρας. Ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι και απέραντη ομορφιά είναι τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, ενώ υπάρχει και άμεση σύνδεση με το παρελθόν.

4 από τα πιο άγνωστα νησιά της Ελλάδας

Τέλενδος:

Η Τέλενδος βρίσκεται στα Δωδεκάνησα, απέναντι από την Κάλυμνο και απέχει μόλις μερικά λεπτά μέσω θαλάσσης από τον οικισμό Μυρτιές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα κατοικήσιμο νησί, ωστόσο ο αριθμός ανθρώπων δεν ξεπερνά τους 50 με 70, νούμερο που το χειμώνα μειώνεται αισθητά.

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Παρ’ όλα αυτά, διαθέτει ορισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και εγκαταστάσεις ικανές να φιλοξενούσουν όσους επιλέγουν τον εναλλακτικό τρόπο διακοπών και ήρεμες ηρεμίας.

Τα γαλαζοπράσινα νερά της και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, συνθέτουν μία ιδιαίτερη και άκρως γοητευτική εικόνα που μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Η Τέλενδος, δεν αποτελεί έναν φημισμένο καλοκαιρινό προορισμό, ωστόσο διαθέτει ομορφιές που σπάνια μπορεί να δει κανείς. Στο νησί, υπάρχουν ταβέρνες και μαγαζάκια με φρέσκο φαγητό, οι μετακινήσεις γίνονται αποκλειστικά με τα πόδια, ενώ το νησί ενδείκνυται για πεζοπορία και αναρρίχηση στα εντυπωσιακά μονοπάτια που διαθέτει.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική της θέση, αξίζει να σημειωθεί ότι χωρίστηκε από την Κάλυμνο ύστερα από έναν μεγάλο σεισμό που λέγεται ότι καταγράφηκε κατά τον 6ο αιώνα μ. Χ..

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Οθωνοί:

Οι Οθωνοί βρίσκονται στο Ιόνιο στη βορειοδυτική πλευρά της Κέρκυρας, και συγκαταλέγεται σε έναν από τους πιο όμορφους και ήρεμους προορισμούς της χώρας, καθώς διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ο επισκέπτης, χωρίς την έντονη τουριστική ζωή.

Οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 400 ανθρώπους και το νησί φημίζεται για τα μικρά χωριά του, τις εντυπωσιακές παραλίες και την πλούσια βλάστηση.

Ανήκει στο σύμπλεγμα των Διαποντίων Νήσων μαζί με την Ερείκουσα και το Μαθράκι και θεωρείται το δυτικότερο ελληνικό σημείο. Η γεωγραφική του θέση και οι εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές που διαθέτει αιτιολογούν το γεγονός ότι οι πειρατές κατά τον Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν το νησί ως κρησφύγετο. Η μεγαλύτερη θαλάσσια σπηλιά του νησιού είναι γνωστή ως «Σπηλιά της Καλυψούς» και σύμφωνα με τοπική παράδοση, εκεί κατοικούσε η Καλυψώ που κράτησε τον Οδυσσέας μακριά από την πατρίδα του, την Ιθάκη, για επτά χρόνια.

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Άγιος Ευστράτιος:

Στο βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα στη Λήμνο και τη Λέσβο βρίσκεται ο Άγιος Ευστράτιος που διαθέτει περίπου 250 μόνιμους κατοίκους και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νησιά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 1920 έως και τη δικτατορία χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας χιλιάδων κρατούμενων, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της χώρας.

Παράλληλα, οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι το 1968 ένας ισχυρός σεισμός ισοπέδωσε τον παλαιό οικισμό και ύστερα δημιουργήθηκε νέο με διαφορετική πολεοδομία.

Το νησί γίνεται καταφύγιο για πολλά αποδημητικά πουλιά, δελφίνια και τη μεσογειακή φώκια, ενώ συνολικά είναι γνωστό για τις εντυπωσιακές παραλίες και το ηφαιστειογενές τοπίο που διαθέτει.

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Αρκιοί:

Το νησάκι Αρκιοί βρίσκεται στα βόρεια Δωδεκάνησα ανάμεσα από την Πάτμο και τις μικρασιατικές ακτές και διαθέτει ελάχιστους μόνιμους κατοίκους με το σχολείο να λειτουργεί συχνά για μόλις ένα παιδί.

Διαθέτει έναν μικρό οικισμό, λιμάνι, λίγες ταβέρνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, με ελάχιστη τουριστική ανάπτυξη και προσφέρει μια εμπειρία αυθεντικής απομόνωσης και ηρεμίας.

Οι θάλασσα που βρέχει το νησί είναι ιδανική για βουτιές και εξερεύνηση στο βυθό ενώ συνολικά θεωρείται ένας από τους ιδανικότερους τόπους για απομόνωση και ηρεμία.

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Παρότι η Τέλενδος, οι Οθωνοί, ο Άγιος Ευστράτιος και οι Αρκιοί βρίσκονται σε διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας, μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα: πρόκειται μικρές, αυθεντικές νησιωτικές κοινότητες που διατηρούν τον χαρακτήρα και την ηρεμία τους μακριά από τον μαζικό τουρισμό.