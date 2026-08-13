Στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων θα βρεθούν το επόμενο 48ωρο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κρήτη και η Άνδρος. Συνιστάται έλεγχος των ανακοινώσεων των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών πριν από την αναχώρηση, καθώς τοπικά είναι πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Ριπές ανέμουπου κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα θα σαρώσουν αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα και αύριο, Παρασκευή (14/08), ενώ σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων προβλέπεται από την Κυριακή (16/08), σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μάλιστα δεν αποκλείεται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ίσως και για κάποια νησιά απαγορευτικό απόπλου ή τροποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων θα βρεθούν το επόμενο 48ωρο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κρήτη και η Άνδρος. Ο συνδυασμός των θυελλωδών ανέμων με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων ημερών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και ταχείας εξάπλωσής τους. Σημειώνεται πως η Αττική αύριο, Παρασκευή (14/08), θα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Meteo, ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος). Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Την Παρασκευή (14/08), ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο.

Σημειώνεται, ότι ισχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι πρέπει να προσέξουν όσοι ταξιδεύουν στο Αιγαίο

Ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει πως οι δύο κάρτες Wind Intelligence για Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου δείχνουν ότι το πεδίο των ανέμων παραμένει ιδιαίτερα ενισχυμένο σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με σημαντικές τοπικές εξάρσεις και πολύ ισχυρές ριπές.

Την Παρασκευή 14/8 οι δυσκολότερες συνθήκες εντοπίζονται στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Στενό Καφηρέα και στον Νότιο Ευβοϊκό, όπου ο μέσος άνεμος φτάνει τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8, ενώ οι ριπές αγγίζουν τα 103–113 km/h. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες. Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται επίσης σε Κρητικό, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό Αιγαίο.

Το Σάββατο 15/8, ημέρα αυξημένης ακτοπλοϊκής κίνησης, οι άνεμοι παραμένουν στα 6–7 μποφόρ σε εννέα θαλάσσιες περιοχές. Ξεχωρίζει το Κρητικό, όπου οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 126 km/h, ενώ κοντά ή πάνω από τα 90–100 km/h κινούνται οι μέγιστες ριπές σε Κεντρικό Αιγαίο, Καφηρέα, βορειοανατολικό Αιγαίο, Σαρωνικό και άλλες περιοχές.

Για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο, ιδιαίτερα με μικρότερα ή ταχύπλοα σκάφη, η βασική πληροφορία δεν είναι μόνο τα μποφόρ αλλά και οι ώρες κορύφωσης των πολύ ισχυρών ριπών. Συνιστάται έλεγχος των ανακοινώσεων των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών πριν από την αναχώρηση, καθώς τοπικά είναι πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

{https://x.com/KolydasT/status/2087855039045927006}

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

Η βασική εικόνα είναι σαφής: η Παρασκευή 14 Αυγούστου είναι η πιο δύσκολη ημέρα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, με 8άρι στον μέσο άνεμο και με ριπές που σε αρκετές περιοχές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 km/h. Το Σάββατο οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται περισσότερο προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα το Κρητικό.

Για όσους ταξιδεύουν προς Τήνο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη ή άλλους νησιωτικούς προορισμούς, έχει σημασία να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς οι πολύ ισχυρές ριπές και η μεγάλη διάρκεια του ενισχυμένου ανέμου μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στα δρομολόγια.

Οι κάρτες του Wind Intelligence προσπαθούν ακριβώς να δώσουν αυτή την επιπλέον πληροφορία: όχι μόνο πόσα μποφόρ προβλέπονται, αλλά σε ποια περιοχή, για πόσες ώρες, πότε κορυφώνεται ο άνεμος και πόσο ισχυρές μπορούν να γίνουν οι ριπές.

{https://x.com/KolydasT/status/2087836393011609759}

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Τι λένε οι επιστήμονες

Η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι ήδη επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν, με κορύφωση αύριο Παρασκευή (14/08), που θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, ήταν το αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη (13/08), ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τους ανέμους σήμερα και των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής προβλέπονται τα εξής:

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.