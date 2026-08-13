Aπό αύριο ανεβαίνουν τα μποφόρ, θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο 8-9 μποφόρ, όχι σε ένα σημείο στο Αιγαίο. Όπως επεσήμανε είναι πιθανό από αύριο έως το Σάββατο να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις μετακινήσεις.

Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ωστόσο, αλλάζει η εικόνα του καιρού, καθώς το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα αρχίζει να ενισχύεται περαιτέρω και μάλιστα σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, τόσο στο Αιγαίο όσο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη.

Παράλληλα, περνάμε σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς οι άνεμοι αυτοί θα λειτουργήσουν ουσιαστικά ως ένας διάδρομος μεταφοράς ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας. Οι πιο δροσερές συνθήκες θα γίνουν αισθητές από αύριο και ιδιαίτερα το Σάββατο, που φαίνεται να είναι και η πιο δροσερή ημέρα.

Σήμερα από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι ισχυρότερες εντάσεις θα εντοπίζονται και πάλι σε αυτή τη ζώνη που περιλαμβάνει την ανατολική Αττική, τη νότια Εύβοια και τις Κυκλάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις Βόρειες Κυκλάδες και φυσικά στο στενό του Καφηρέα. Ήδη προς τη νότια Εύβοια οι ριπές έχουν ξεπεράσει τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η μέση ένταση του ανέμου έχει φτάσει περίπου τα 77 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο και θα προκαλεί κατά τόπους σημαντικές επιταχύνσεις καθώς και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του MEGA Χριστίνα Ρήγου αλλάζει ο καιρός και ανεβαίνουν τα μποφόρ. Όπως σημείωσε από αύριο ανεβαίνουν τα μποφόρ, θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο 8-9 μποφόρ, όχι σε ένα σημείο στο Αιγαίο. Όπως επεσήμανε είναι πιθανό από αύριο έως το Σάββατο να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις μετακινήσεις.

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Οι περιοχές με καταιγίδες την Παρασκευή - Άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, την Παρασκευή η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πλέον πιο αισθητή, ενώ την ίδια ώρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με φαινόμενα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και προς τη βόρεια Θεσσαλία, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι η αστάθεια θα ενισχυθεί περαιτέρω και τα φαινόμενα θα γίνουν περισσότερα και κατά τόπους ισχυρότερα, κυρίως προς την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, με έμφαση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

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Σε αυτές τις περιοχές οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τόπους και τις βραδινές ώρες, ιδιαίτερα προς την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Η ενίσχυση της αστάθειας συνδέεται και με την εισχώρηση ψυχρότερων αερίων μαζών βαθύτερα στον ελλαδικό χώρο. Ο ψυχρότερος αέρας θα βρεθεί πάνω από ένα αρκετά θερμό υπόβαθρο, δημιουργώντας ισχυρότερη θερμοκρασιακή αντίθεση και ευνοώντας πιο έντονες ανοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, μια μικρή διαταραχή βορειότερα της χώρας μας θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της αστάθειας.

Την ίδια ώρα, το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, τόσο μέσα στο Αιγαίο όσο και στα ηπειρωτικά. Από τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη οι βοριάδες θα φτάνουν γενικά τα 7 με 8 μποφόρ, με πιο «γεμάτα» οκτάρια αυτή τη φορά. Στο στενό του Καφηρέα, αλλά και τοπικά προς το Νότιο Κρητικό πέλαγος, δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Φυσικά, θα συνεχίσουν να επηρεάζονται και τα ηπειρωτικά τμήματα, με έμφαση στην Εύβοια, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και σε πιο εσωτερικές και υπήνεμες περιοχές, όπου το ανάγλυφο θα προκαλεί κατά τόπους σημαντικές επιταχύνσεις των ανέμων.

Με την ενίσχυση αυτού του ψυχρότερου πλέον βόρειου-βορειοανατολικού ρεύματος θα γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά και βορειοανατολικά θα κινηθούμε κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλότερη, κοντά στους 34 με 36 και τοπικά πιθανώς στους 37 βαθμούς.

Ο καιρός το Σάββατο, Δεκαπενταύγοστος

Το Σάββατο περνάμε πλέον σε ένα σαφώς πιο δροσερό περιβάλλον. Στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν κατά τόπους ισχυροί έως θυελλώδεις βοριάδες, με εντάσεις κοντά στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ με σταδιακή όμως εξασθένηση. Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα συνεχίσει, βέβαια, να επηρεάζει και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, η ημέρα θα ξεκινήσει με κάποια υπολείμματα αστάθειας στα βόρεια και κυρίως προς τη Μακεδονία. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείονται κάποιες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως προς την Ήπειρο, αλλά πιο τοπικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Λίγες μπόρες δεν αποκλείονται και προς τα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω. Στα ανατολικά θα βρεθούμε κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και χαμηλότερες μέγιστες, κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Στη δυτική χώρα θα κινηθούμε κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Μάλιστα, τις βραδινές ώρες, κυρίως σε ορεινά τμήματα, στα ανατολικά προσήνεμα αλλά και σε περιοχές του Αιγαίου, δεν αποκλείεται να γίνει αισθητή ακόμη και λίγη ψύχρα.