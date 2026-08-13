Ποια συστήματα προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ρεύματος.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και διαδοχικά κύματα καύσωνα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο πιο εμφανείς, κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, λόγω εντατικής χρήσης των κλιματιστικών. Ο Alejandro Hellín, ειδικός στον κλιματισμό με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, εξηγεί πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά τα κλιματιστικά και να περιορίσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Μιλώντας στο podcast Sector Oficios, ο ειδικός αποκάλυψε το σύστημα που έχει εγκαταστήσει ο ίδιος στο σπίτι του: «Τρεις μονάδες μαζί με τις εγκαταστάσεις τους κοστίζουν περίπου όσο η εγκατάσταση ενός συστήματος με αεραγωγούς».

Το σύστημα με αεραγωγούς διατηρεί ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το σπίτι, τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση. «Η αλήθεια είναι ότι δεν πληρώνω κανέναν εξωφρενικό λογαριασμό ρεύματος», αναφέρει ο Hellín.

Το συνηθισμένο λάθος με το κλιματιστικό

Δίνει επίσης μια σημαντική συμβουλή για τις ημέρες με ακραία ζέστη: «Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αφήνεις το κλιματιστικό να λειτουργεί σωστά. Δεν μπορείς να το αφήνεις κλειστό και, όταν γυρίζεις σπίτι, να το ρυθμίζεις στους 16°C επειδή κάνει πολλή ζέστη».

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο ελάχιστο είναι μια πολύ διαδεδομένη πρακτική. Η έντονη αίσθηση ζέστης κάνει πολλούς να αναζητούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ψύξη, όμως η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο.

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Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες. Ο λόγος είναι απλός: το κλιματιστικό δεν θα ψύξει τον χώρο γρηγορότερα επειδή θα επιλέξουμε χαμηλότερη θερμοκρασία. Αντίθετα, η κατανάλωση αυξάνεται, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί εντατικότερα.

Αυτή είναι και μία από τις βασικές συστάσεις του ισπανικού Ινστιτούτου Διαφοροποίησης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι 26°C θεωρούνται ιδανική θερμοκρασία.

Ο Hellín επισημαίνει επίσης ότι η συνεχής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού δεν είναι αποδοτική. Οι τεχνικοί συνιστούν σταθερή και συνεχόμενη λειτουργία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο ίδιος υπογραμμίζει: «Το κλιματιστικό μου λειτουργεί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5:30 το πρωί, όταν φεύγω για τη δουλειά. Σε αυτό το διάστημα το κλείνω για να αερίσω το σπίτι και μετά το ξανανοίγω».

Τέλος, τονίζει τη σημασία του αερισμού του σπιτιού νωρίς το πρωί ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Με πληροφορίες από lavanguardia.com