Όταν το μαύρισμα γίνεται εμμονή, οι κίνδυνοι για την υγεία είναι μεγάλοι.

Η υπερβολική επιθυμία για μαύρισμα μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και στην υπεριώδη ακτινοβολία UVA, με σημαντικούς κινδύνους για το δέρμα και την υγεία. Πρόκειται για αυτό που είναι γνωστό ως tanorexia, δηλαδή την εμμονή με το μαύρισμα, κατά την οποία κάποιος δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με την απόχρωση που έχει αποκτήσει. Όσοι εθίζονται στο μαύρισμα υποβάλλονται σε έντονη και παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους.

Η καλύτερη προστασία

Ο Jorge Soto, δερματολόγος στην Policlínica Gipuzkoa, εξηγεί στη Quirónsalud, τους κινδύνους αυτής της εμμονής, αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε.

Σύμφωνα με τον ειδικό, ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να εκτίθενται στον ήλιο, αν και γνωρίζουν τις βλαβερές συνέπειές του. «Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί την απελευθέρωση ουσιών όπως οι β-ενδορφίνες και η ντοπαμίνη, οι οποίες δημιουργούν ένα αίσθημα ευεξίας. Σε ορισμένα άτομα, λόγω γενετικής προδιάθεσης ή συγκεκριμένων ψυχοσυμπεριφορικών διαταραχών, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική εξάρτηση», εξηγεί.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην παιδική ηλικία: «Η έντονη έκθεση στον ήλιο κατά την παιδική ηλικία προκαλεί ιδιαίτερα σημαντικές βλάβες, οι οποίες είναι δύσκολο να αποκατασταθούν».

Φυσικά, απαραίτητη είναι η χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας. Ο Soto επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ του SPF 30 και του SPF 50 είναι μικρή, όταν και τα δύο χρησιμοποιούνται σωστά.

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Το νερό, ο ιδρώτας και η τριβή μειώνουν τον χρόνο δράσης του αντιηλιακού και ο δερματολόγος είναι ξεκάθαρος ως προς το τι προσφέρει αποτελεσματικότερη προστασία: «Η σημαντικότερη προστασία δεν είναι οι αντηλιακές κρέμες ούτε τα συμπληρώματα, αλλά τα ρούχα, τα καπέλα και η σκιά», τονίζει.

Ιδιαίτερη προσοχή, προσθέτει, πρέπει να δίνουμε στα παιδιά. «Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να παθαίνει έγκαυμα από τον ήλιο. Αυτό πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία», καταλήγει.

Με πληροφορίες από abc.es