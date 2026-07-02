Μπορεί η αγαπημένη ενυδατική της Nivea να ανακουφίζει προσωρινά από το αίσθημα καψίματος, αλλά σίγουρα δεν βοηθά στην επανόρθωση μετά την έκθεση στον ήλιο.

Το καλοκαίρι συνδέεται συχνά με τη χαρά, τις διακοπές και την απόλαυση, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την εποχή του χρόνου για να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Ένας από τους λόγους που συνδέουμε αυτά τα συναισθήματα με το καλοκαίρι είναι ο ήλιος.

Το ηλιακό φως είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης D, η οποία βελτιώνει τη διάθεση των ανθρώπων, αλλά έχει επίσης μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε. Το δέρμα μας είναι το στρώμα που λογικά αφήνουμε πιο ευάλωτο στις ακτίνες του ήλιου· επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε πώς να απολαμβάνουμε τον ήλιο υπεύθυνα.

Η Elena Rodero, μια γνωστή φαρμακοποιός, μοιράζεται ένα από τα κλειδιά για τη φροντίδα του δέρματος μετά την έκθεση στον ήλιο και εξηγεί γιατί δεν συνιστά μια απλή ενυδατική θεραπεία.

Γιατί η κρέμα Nivea δεν λειτουργεί ως κρέμα after-sun;

Η Rodero μας μιλάει για έναν από τους πιο διαδεδομένους καλοκαιρινούς μύθους που μπορούν να βλάψουν το δέρμα μας. Η εφαρμογή της εμβληματικής ενυδατικής κρέμας μετά την έκθεση στον ήλιο δεν θα έχει τα αποτελέσματα που περιμένουμε, καθώς δεν είναι σχεδιασμένη για να επανορθώνει το ταλαιπωρημένο από τον ήλιο δέρμα.

Αυτές οι ενυδατικές κρέμες δεν περιέχουν βασικά συστατικά για την επιβράδυνση της κυτταρικής βλάβης, την καταπράυνση της φλεγμονής ή την ανάπλαση του δερματικού φραγμού.

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Η άμεση ανακούφιση που νιώθουμε όταν την εφαρμόζουμε μετά την έκθεση στον ήλιο οφείλεται αποκλειστικά στην αλλαγή θερμοκρασίας που βιώνει το σώμα μας όταν απλώνουμε μια κρύα κρέμα σε ζεστό δέρμα. Δεν έχει καμία σχέση με τις φαρμακευτικές ή καλλυντικές της ιδιότητες.

Οι ενυδατικές κρέμες είναι συνήθως πολύ πυκνές και θρεπτικές κρέμες που απευθύνονται σε ξηρά δέρματα ή σκασμένες περιοχές (φτέρνες, χέρια ή αγκώνες), αλλά όχι για τη θεραπεία του ευαίσθητου, ερεθισμένου ή συμφορημένου δέρματος λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Τι χρειάζεται το δέρμα σας για να καταπολεμήσει τον ήλιο

Για την ανάκτηση της χαμένης υγρασίας και την αποτελεσματική επανόρθωση του δέρματος, η Elena Cordero συνιστά τη χρήση ειδικών προϊόντων after-sun που περιέχουν:

Πανθενόλη και βρώμη : σε κατάλληλες δόσεις για την ανάπλαση των ιστών.

: σε κατάλληλες δόσεις για την ανάπλαση των ιστών. Αλόη βέρα και centella asiatica (σεντέλα) : Περιέχουν καταπραϋντικές, αντιφλεγμονώδεις και επανορθωτικές ιδιότητες.

: Περιέχουν καταπραϋντικές, αντιφλεγμονώδεις και επανορθωτικές ιδιότητες. Γλυκερίνη: απαραίτητη για τη διατήρηση της βαθιάς υγρασίας και την επιβράδυνση της αφυδάτωσης.

Πηγή: okdiario.com