Η Λέβιτ παραιτείται από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου για να «περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Η υπέροχη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και μία από τις πιο έμπιστες βοηθούς μου, η Καρολάιν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από τον ρόλο της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο με τα όμορφα μικρά παιδιά και την οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ και σέβομαι απόλυτα!», δήλωσε η Τραμπ στο Truth Social.

«Η Καρολάιν θα είναι πλέον μία από τις κορυφαίες εξωτερικές συμβούλους μου και μια ισχυρή φωνή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς εργαζόμαστε για να αψηφήσουμε την Ιστορία και να κερδίσουμε οριστικά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η Καρολίν υπήρξε μια πραγματική ηγέτιδα στον Λευκό Οίκο και έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά αγωνιζόμενη για τη Δικαιοσύνη και την Ελευθερία από το 2018, συμπεριλαμβανομένης της Ιστορικής Εκστρατείας Επανεκλογής του 2024. Η Καρολίν υπήρξε μια από τις καλύτερες εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στην Ιστορία του Γραφείου», πρόσθεσε με ενθουσιασμό ο Τραμπ.

Η Λέβιτ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη 16 Ιουλίου, μετά από άδεια μητρότητας στα τέλη Απριλίου. Η 28χρονη γέννησε την κόρη της Βιβιάνα, το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, τον 60χρονο Νίκολας Ρίτσιο. Έχουν ένα ακόμα παιδί, τον 2χρονο Νίκο.