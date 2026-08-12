Το αυστηρότερο αυτό νομοθετικό πλαίσιο στη Χιλή κρίθηκε αναγκαίο ύστερα από τη φονική επίθεση μαθητή σε σχολείο της πόλης Καλάμα, τον περασμένο Μάρτιο.

Από την Πέμπτη θα επιτρέπονται οι έλεγχοι στις τσάντες μαθητών στα σχολεία σε όλη τη Χιλή.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο νόμος υποχρεώνει επίσης τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να απαγορεύουν αμφίεση που εμποδίζει την ταυτοποίηση, όπως για παράδειγμα οι κουκούλες που κρύβουν το πρόσωπο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι λόγοι υγείας.

Το αυστηρότερο αυτό νομοθετικό πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο ύστερα από τη φονική επίθεση μαθητή σε σχολείο της πόλης Καλάμα, τον περασμένο Μάρτιο. Ο 18χρονος σκότωσε μια σχολική επιθεωρήτρια και τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων τρεις μαθητές.

Την ίδια ώρα ο ετήσιος αριθμός καταγγελιών για βιαιοπραγίες μαθητών εναντίον ενηλίκων σε σχολεία αυξήθηκε από 441 το 2023 σε 695 το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός των ανήλικων θυμάτων σε ανάλογα περιστατικά.

«Γιατί να φοβάται κάποιος να δείξει το σακίδιό του; Όποιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», είχε δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος της χώρας José Antonio Kast.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόεδρε Kast, «εκείνος που δεν κάνει τίποτα, δεν φοβάται τίποτα» δεν μπορεί να είναι το κριτήριο που καθοδηγεί τα σχολεία μας. Η αντιμετώπιση της σχολικής βίας είναι επείγουσα, αλλά όχι αντιμετωπίζοντας παιδιά, κορίτσια και εφήβους ως ύποπτους. Το ίδιο το Συνταγματικό Δικαστήριο αναγκάστηκε να θέσει όρια στο έργο του. Η ασφάλεια χτίζεται με πρόληψη, συνύπαρξη και πόρους, όχι περικόπτοντας δικαιώματα έγραψε στο Χ η βουλεύτρια της αριστεράς Ντανιέλα Σεράνο σε ανάρτησή της στο Χ.

{https://x.com/SerranoDaniela_/status/2087578907516064040}

«Η βία δεν μπορεί να έχει θέση στα σχολεία μας. Με τον Νόμο για τα Προστατευμένα Σχολεία παρέχουμε συγκεκριμένα εργαλεία για την πρόληψή της, την προστασία των εκπαιδευτικών μας κοινοτήτων και την επαναφορά της εξουσίας στους δασκάλους μας. Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι ασφαλείς χώροι για μάθηση και διδασκαλία» σχολίασε σε ανάρτησή του ο Χιλιανός πρόεδρος.

{https://x.com/PresidenteKast/status/2087560921178681743}

Τη χρονιά που πέρασε, η αστυνομία κατέγραψε 893 καταγγελίες για οπλοκατοχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χιλής.