Τις δύσκολες στιγμές στον άερα κατέγραψαν οι επιβάτες.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Sky από το Σαντιάγο της Χιλής προς την πόλη Κονσεπτιόν, όταν το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Όπως μεταδίδουν τα χιλιανά ΜΜΕ, η πτήση 161 της Sky, κατά τη διάρκεια προσέγγισης στο αεροδρόμιο Ταλκαουάνο αντιμετώπισε έντονες αναταράξεις, με τους πιλότους να επιχειρούν δύο προσπάθειες προσγείωσης χωρίς επιτυχία.

Επιβάτες κατέγραψαν τη στιγμή της δύσκολης προσέγγισης, καθώς και τις οδηγίες του πληρώματος, το οποίο ζήτησε από τους ταξιδιώτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

{https://x.com/fl360aero/status/2077800743223107731}

Στην περιοχή Μπίο Μπίο όπου βρισκόταν το αεροπλάνο, οι ριπές ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 107 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

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Το ισχυρό μέτωπο κακοκαιρίας που επηρεάζει το κεντρικό και νότιο τμήμα της Χιλής έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές, με τις αρχές να εκδίδουν μετεωρολογικές προειδοποιήσεις για τις περιοχές Κοκίμπο, Βαλπαραΐσο, Σαντιάγο και Ο'Χίγκινς.

{https://x.com/AirNavRadar/status/2077830246145941650}

Παράλληλα, στις περιοχές Μπίο Μπίο και Μάουλε έχουν αναφερθεί πλημμυρικά φαινόμενα, αυξημένη στάθμη ποταμών και έντονος κυματισμός στις παράκτιες ζώνες, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας για κατοίκους και επισκέπτες.

Το αεροσκάφος επέστρεψε τελικά με ασφάλεια στο Σαντιάγο, ενώ οι επιβάτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της πτήσης και τις επόμενες ενέργειες της εταιρείας.