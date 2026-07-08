«Ξέρει τι πρέπει να κάνεις», είπε στη μαθητευόμενη πιλότο πριν πηδήξει από το αεροπλάνο.

Ένας εκπαιδευτής πιλότων στην Αργεντινή έβαλε τέλος στη ζωή του πηδώντας από αεροπλάνο, εν ώρα πτήσης, αφήνοντας μόνη τη μαθήτριά του στον αέρα.

Ο Λεάντρο Αντρές Μπερτάσο βρέθηκε νεκρός στο Τολέδο της κεντρικής Αργεντινής, το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εισαγγελία την Τρίτη. Ο 42χρονος ήταν σε ένα Cessna 150 με μια 22χρονη εκπαιδευόμενη πιλότο, τη Ροζάριο. Ο εκπαιδευτής της είπε, σύμφωνα με την ίδια: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε», έβγαλε τα ακουστικά και τη ζώνη του, άνοιξε την πόρτα και πήδηξε από το αεροπλάνο.

Η μαθητευόμενη πιλότος προσγείωσε σοκαρισμένη το Cessna

Η Ροζάριο κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια, παρότι ήταν «εντελώς σοκαρισμένη», περιέγραψε ο Εδουάρδο Άλβαρες, διευθυντής της σχολής Flying Parrot Córdoba, όπου εργαζόταν ο Μπερτάσο. Το αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές.

Ο Άλβαρες δήλωσε στο TN πως δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι ο πιλότος σκόπευε να πηδήξει από το αεροπλάνο. «Πήρε αυτή την τραγική απόφαση σε αεροσκάφος, με ένα άλλο άτομο στο πλευρό του. Είναι αδύνατο να το σκεφτώ ή να το καταλάβω, αλλά το ανθρώπινο μυαλό είναι τόσο περίπλοκο», συμπλήρωσε, εκφράζοντας την έκπληξή του για αυτό που συνέβη.

Στις δηλώσεις του εξήγησε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αεροσκάφους εν ώρα πτήσης. Το συνέκρινε με το να προσπαθείς να ανοίξεις την πόρτα αυτοκινήτου που κινείται με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 42χρονος ήταν εξαιρετικά έμπειρος και είχε εργαστεί ως εκπαιδευτής πιλότων και στη Χιλή. Πλέον, οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατό του.

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Πηγή: CNN