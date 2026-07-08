Η Ομοσπονδία της Αργεντινής ερευνάται για τις οικονομικές της δραστηριότητες εντός των ΗΠΑ.

Την ώρα που η εθνική ομάδα της Αργεντινής συνεχίζει την προσπάθειά της για την κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου Μουντιάλ, μια διαφορετική υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά τα οικονομικά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Nación, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και πράκτορες του FBI έχουν ξεκινήσει τη συλλογή καταθέσεων σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής στις ΗΠΑ. Στόχος της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, είναι να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο διακινήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω αμερικανικών τραπεζών και αν προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, όπως ξέπλυμα χρήματος ή απάτη.

Στο επίκεντρο εταιρεία που διαχειριζόταν εμπορικές συμφωνίες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η εταιρεία TourProdEnter LLC, η οποία ανήκει στον παραγωγό Χαβιέρ Φαρόνι. Ο Φαρόνι, μαζί με τη σύζυγό του Έρικα Ζιλέτ, φέρεται να είχε αναλάβει τα τελευταία χρόνια τη διαχείριση εισπράξεων από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της AFA, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες όπως η Adidas και η Warner.

Βάσει τραπεζικών εγγράφων που επικαλείται η La Nación , η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να διακίνησε τουλάχιστον 260 εκατομμύρια δολάρια μέσω λογαριασμών σε πέντε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μέρος των χρημάτων αυτών συνδέεται με λειτουργικές δαπάνες της ομοσπονδίας, ωστόσο άλλα ποσά, συνολικού ύψους περίπου 57 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να κατευθύνθηκαν σε εταιρείες των οποίων η προέλευση και ο τελικός προορισμός εξετάζονται από τις Αρχές.

Η έρευνα, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται το 2025, βρίσκεται στα χέρια ομοσπονδιακών εισαγγελέων που ειδικεύονται σε οικονομικά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι Πάτρικ Γκασού και Κρίστοφερ Τινγκ από την Ουάσινγκτον, καθώς και ο Μάικλ Μπέργκερ από τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

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Ένα από τα σημαντικά βήματα της διαδικασίας ήταν η κατάθεση του επιχειρηματία Γκιγέρμο Τοφόνι, ο οποίος ήταν ο αρχικός καταγγέλλων σχετικά με τη χρηματοοικονομική δομή της AFA στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπόθεση συνδέεται επίσης με προειδοποίηση που είχε αποσταλεί στις αμερικανικές Αρχές τον Σεπτέμβριο του 2024 από το υπουργείο Ασφαλείας της Αργεντινής, επί υπουργίας Πατρίσια Μπούλριτς, σχετικά με ύποπτες οικονομικές κινήσεις που φέρεται να σχετίζονταν με την AFA.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συμπεράσματα για τυχόν παραβάσεις. Παράλληλα, ο πρόεδρος της AFA, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, βρέθηκε στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την πορεία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026, έχοντας λάβει δικαστική άδεια ταξιδιού από την Αργεντινή μετά την καταβολή εγγύησης σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορά καταγγελίες για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Με πληροφορίες La Nacion και MARCA