Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρώτη συναυλία του γιου της.

Μία διαφορετική έξοδο πραγματοποίησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με το γιο της και τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν.

Το ζευγάρι πήρε το νεαρό παιδί και τον οδήγησε στην πρώτη του punk συναυλία χαρίζοντάς του την πιο ανατρεπτική έξοδο.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, απεικονίζονται οικογενειακώς να ποζάρουν μπροστά από την κάμερα, ενώ από πίσω υπάρχει πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο σημείο για τη συναυλία.

Σε άλλη φωτογραφία, απεικονίζεται η ίδια να κρατά στην αγκαλιά της το γιο της, ενώ στο τελευταίο στιγμιότυπο ο Γρηγόρης Μόργαν περπατά και χορεύει έχοντάς τον στην αγκαλιά του.

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Να σημειωθεί, ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο πρόσφατο παρελθόν, έκανε μία διαφορετική ανάρτηση μέσω της οποία μοιράστηκε ορισμένα από τα πιο έντονα συναισθήματά της για το παιδί της.

Όπως είχε αναφέρει, της είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τον αποχωρίζεται ακόμη και όταν χρειάζεται να απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους.

«Κι όμως, από τη στιγμή που φτιάχνω την βαλίτσα μου, το μόνο που σκέφτομαι… είναι εκείνος. Το μυαλό μου είναι μόνο εκεί. Στο μωρό μου. Στο ότι θα περάσουν 3 ολόκληρες μέρες χωρίς να τον αγκαλιάσω, χωρίς να τον μυρίσω, χωρίς να δω αυτό το χαμόγελό του από κοντά και αυτό μου μοιάζει τεράστιο. Ξέρω ότι θα είναι στα καλύτερα χέρια, με τον μπαμπά του, ξέρω ότι θα περάσουν υπέροχα μαζί, όπως κάθε μέρα και αυτό με ηρεμεί αφάνταστα. Αλλά η καρδιά μου είναι έτοιμη να σπάσει», είχε γράψει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη λεζάντα της μεταξύ άλλων.

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