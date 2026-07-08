Η τούρτα που ετοίμασαν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη νεογέννητη κόρη τους.

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πριν από έναν μήνα, με την επιχειρηματία να φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Το ζευγάρι το Νοέμβριο του 2024 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον μικρό Βασίλη, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον παππού του, τον μπαμπά του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, στις 8 Ιουνίου 2026, γεννήθηκε η αδερφή του, η οποία, όπως όλα δείχνουν θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, Μιράντας.

Σήμερα λοιπόν, 8 Ιουλίου, η μικρή κόρη του ζευγαριού γίνεται ενός μήνα και η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε τις πιο τρυφερές φωτογραφίες.

Στη μία απεικονίζεται η ίδια να κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη Μιράντα, ενώ στην άλλη απαθανατίζει τα μικρά ποδαράκια της πλάι σε μία λευκή τούρτα που αναγράφει τον αριθμό «ένα».

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«One month of loving you baby Mir», έγραψε η επιχειρηματίας.

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Όπως όλα δείχνουν, η Νίκα δεν σταματά να απολαμβάνει τις στιγμές της δίπλα στα παιδιά της, και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την ημέρα τους με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πριν από μια εβδομάδα, δημοσίευσε μία σειρά από εικόνες, κάνοντας τον απολογισμό του Ιουνίου, και σε μία από αυτές απεικονίζεται ο μικρός Βασίλης να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδερφή του.

Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη .. Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα», έγραφε στη λεζάντα της.

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