Οι νέες φωτογραφίες του νεόνυμφου ζευγαριού από την Αγγλία. Πόζαραν με χιούμορ στο Instagram.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους φαίνεται πως διανύουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, καθώς το ζευγάρι άλλαξε σελίδα στην κοινή τους ζωή και επισφράγισαν την αγάπη του με τον γάμο.

Το ζευγάρι, παντρεύτηκε αρχικά στις 16 Μαΐου στην Πλάκα, υπό άκρα μυστικότητα, ενώ έναν μήνα αργότερα διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πάρτι στην Πάρο, όπου αντάλλαξαν όρκους αγάπης.

Τόσο οι ίδιοι, όσο και οι καλεσμένοι τους πέρασαν ένα τριήμερο γεμάτο χαμόγελα, μουσική, χορό και αγάπη, με την ηθοποιό να μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την έναρξη της κοινής τους ζωής.

Σήμερα, η Αθηνά Οικονομάκου, μέσω σχετικής ανάρτησης στο Instagram, αποκάλυψε ότι βρίσκεται με τον σύζυγό της στην Αγγλία, χωρίς ωστόσο να επισημαίνει το αν βρίσκονται εκεί για διακοπές ή για άλλους λόγους.

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Παρ’ όλα αυτά, το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε κοινά τους στιγμιότυπα.

Οι νεόνυμφοι απεικονίζονται να ποζάρουν ανέμελα και χιουμοριστικά μπροστά στην κάμερα.

Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός και επιχειρηματίας απεικονίζεται χαμογελαστή μέσα σε ένα κίτρινο φόρεμα στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα.

{https://www.instagram.com/p/DahtNQ2DU8R/?hl=el&img_index=2}

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται τα περισσότερα χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένου μου νησί», δήλωσε η Αθηνά Οικονομάκου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή των όρκων.