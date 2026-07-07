Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ - Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε απόψε (7/7), η οποία μοίραζε περισσότερα από 4,4 εκατομμύρια ευρώ στη μεγάλη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 3, 40, 41, 43 και Τζόκερ το 13.

Τζακ ποτ σημειώθηκε και στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ- την Πέμπτη (9/7)- οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=seYuTPecxZA}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: