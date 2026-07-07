Πότε θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στην Αττική. Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Πυκνώνουν το βράδυ της Τετάρτης τα σύννεφα στη Βόρεια Ελλάδα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι θα έχουμε νέα αστάθεια. Ειδικότερα, βροχές αναμένονται στους ορεινούς όγκους και στα βουνά, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα κεντρικά τους 35 στα νότια τους 33 βαθμούς και στα βόρεια από 28 έως 35. Στα ανατολικά νησιωτικά θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς και στα δυτικά τους 32 βαθμούς.

Την Πέμπτη και συγκεκριμένα τα ξημερώματα θα έχουμε μπόρες στα ΒΑ μέχρι και τις Σποράδες, ενώ το πρωί αστάθεια θα έχουμε στην Στερεά αλλά και στην Αττική μέχρι το μεσημέρι με τοπικά ισχυρές μπόρες και καταιγίδες.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, αλλά στα ορεινά της Πελοποννήσου θα έχουμε νέα αστάθεια. Το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε ομαλό καιρό και από τις 13-14/7 θα έχουμε μόνο μπόρες στα βουνά και 17-18/7 ο καιρός θα είναι καλός.

Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου μέχρι και 18/7 δεν θα έχουμε ακραίες θερμοκρασίες.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

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