Τραμπ από Σύνοδο ΝΑΤΟ: «Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις CAATSA στην Τουρκία - Όλα ανοιχτά και για F-35»

Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν, πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και «παράθυρο» για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Τραμπ πάνω σε τιρκουάζ χαλί στην αεροπορική βάση Etimesgut, με μια τουρκική τιμητική φρουρά και ακολούθησε η συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισαν ξανά την πολύ καλή σχέση τους.

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Στις δηλώσεις που έκαναν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως σύντομα θα αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας, για την απόκτηση των ρωσικών S-400 και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση για αυτό.

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Οι δηλώσεις Τραμπ - Ερντογάν

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