Τραμπ από Σύνοδο ΝΑΤΟ: «Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις CAATSA στην Τουρκία - Όλα ανοιχτά και για F-35»

Άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία και «παράθυρο» για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Τραμπ πάνω σε τιρκουάζ χαλί στην αεροπορική βάση Etimesgut, με μια τουρκική τιμητική φρουρά και ακολούθησε η συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισαν ξανά την πολύ καλή σχέση τους.
{https://x.com/RapidResponse47/status/2074454105041293747}
Στις δηλώσεις που έκαναν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως σύντομα θα αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας, για την απόκτηση των ρωσικών S-400 και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση για αυτό.
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Οι δηλώσεις Τραμπ - Ερντογάν
{https://www.youtube.com/watch?v=BsTdpr-sce4}
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Τώρα η Μελόνι είναι… καλός άνθρωπος16:42:56
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Τζόρτζια Μελόνι είναι «καλός άνθρωπος», λίγα 24ωρα μετά την ανάρτηση στην οποία ουσιαστικά ανέφερε ότι χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της.
«Πιστεύω ότι είναι καλός άνθρωπος… είχαμε μια καλή εβδομάδα. Είχαμε κακή σχέση, έγινε λίγο κακή επειδή αρνήθηκε ξανά να μας βοηθήσει», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι καλός άνθρωπος, αλλά έκανε ένα λάθος», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην άρνηση της Ιταλίας να επιτρέψει τη χρήση βάσεων για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
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Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι θέλουν συμφωνία16:25:21
Ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθηση πως τόσο ο Πούτιν, όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Είχα πολύ καλή, μακρά, συνομιλία με τον Πούτιν χθες και αμέσως μετά μίλησα με τον Ζελένσκι. Πιστεύω ότι και οι δύο θέλουν συμφωνία, πιστεύω ότι κάτι θα προκύψει», δήλωσε και εξέφρασε την ελπίδα πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία.
{https://x.com/RapidResponse47/status/2074481539363053964}
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Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ- Ερντογάν στις κάμερες16:22:28
Η συνάντηση του Αμερικανού και του Τούρκου προέδρου συνεχίζεται κατ' ιδίαν, μετά τις δηλώσεις που έκαναν στους δημοσιογράφους.
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Τραμπ: Θα άρουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας16:21:16
Όταν ρωτήθηκε για τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία, λόγω της απόκτησης των ρωσικών S-400, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αρθούν.
«Θα άρουμε τις κυρώσεις. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Σκοτ Μπέσεντ. Θα άρουμε τις κυρώσεις. Είναι καιρός να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είναι πολύ απλό… Υπάρχουν πολλοί να επιβάλλουμε κυρώσεις, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε σε φίλους», απάντησε.
{https://x.com/RapidResponse47/status/2074481984689078362}
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Ερντογάν: Ο Τραμπ έδωσε προσωπική υπόσχεση για τα F-3516:12:59
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει δώσει «προσωπική υπόσχεση» για την πώληση F-35 στην Τουρκία και πως ελπίζει ότι θα ληφθεί μια «ευνοϊκή απόφαση» για αυτό το θέμα κατ΄.α τη διάρκεια της Συνόδου. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποια ήταν η υπόσχεση του Αμερικανού ομολόγου του.
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«Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία μας απέρριψαν»16:09:21
«Έχουμε επενδύσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ. Γιατί; Για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκές χώρες και άλλες… Θα περίμενες ότι θα ήταν πολύ πρόθυμοι να κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν και δεν ήταν», είπε ο Τραμπ.
«Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία μας απέρριψε. Και αυτό είναι ΟΚ, αλλά γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και εκείνοι δεν είναι εκεί για εμάς; Εμείς ήμασταν πάντα εκεί για αυτούς», συμπλήρωσε.
{https://x.com/RapidResponse47/status/2074479022914842673}
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Η απάντηση Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία16:06:22
{https://x.com/RapidResponse47/status/2074476647416209562}
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Παράπονα για ΝΑΤΟ15:56:59
Παράπονα εξέφρασε του για τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ ο Τραμπ, λέγοντας «οι ΗΠΑ ήταν πάντα εκεί για αυτούς ενώ εκείνοι δεν έπραξαν το ίδιο».
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Τραμπ για τα F-35: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε15:50:35
Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
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Κλικ λίγο πριν την συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ15:46:16
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Χέρι - χέρι Ρούτε και Ερντογάν15:43:15
{https://x.com/denizbendeniz99/status/2074473784006869423}
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Η μεγαλειώδης αυτοκινητοπομπή του Τραμπ15:41:01
{https://x.com/FoxNews/status/2074472082428080253?s=20}
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Τι περιλαμβάνει η επίσημη ατζέντα της Συνόδου15:37:32
Στην επίσημη ατζέντα κυριαρχεί το θέμα των αμυντικών δαπανών — ένα διαχρονικό ζήτημα στο ΝΑΤΟ, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους τους να κάνουν περισσότερα. Πριν από τη σύνοδο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 20% ετησίως το 2025.
Αυτό πιθανότατα δεν θα είναι αρκετό για να ικανοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ, ακόμη και μετά τη συμφωνία των ηγετών στην προηγούμενη σύνοδο να αυξήσουν τις επενδύσεις στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο αμερικανικός στρατιωτικός προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται σε 901 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου στο 3,3% του ΑΕΠ.
Το ΝΑΤΟ θέλει επίσης να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει τα δισεκατομμύρια που διοχετεύονται από τα κρατικά ταμεία σε νέο στρατιωτικό εξοπλισμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου πολέμου. Η σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για την παρουσίαση νέων στρατιωτικών προγραμμάτων.
Στο περιθώριο της συνάντησης, την Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, στο οποίο θα συμμετάσχουν ανώτατοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και εταίρων της Συμμαχίας, καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής όπλων και η ενίσχυση της καινοτομίας σε νέες τεχνολογίες.
Ένα ακόμη βασικό θέμα της ατζέντας είναι η συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του πολέμου πλήρους κλίμακας με τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης περίπου του 90% των αναγκών της σε συστήματα αεράμυνας.
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Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Κουβέιτ15:33:00
{https://x.com/GreeceMFA/status/2074438819479183372}
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Αυτή την ώρα η υποδοχή Ερντογάν σε Τραμπ15:31:15
Σε εξέλιξη η τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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Αγκαζέ Τραμπ - Ερντογάν πριν την Σύνοδο του ΝΑΤΟ15:29:45
Ο Τραμπ έτυχε μιας ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τον Ερντογάν κατά την άφιξή του στην Άγκυρα την Τρίτη, η οποία υπογραμμίζει ακόμη μία φορά τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο ηγετών.
Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ πάνω σε τιρκουάζ χαλί στην αεροπορική βάση Etimesgut, με μια τουρκική τιμητική φρουρά να στέκεται προσοχή.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Ερντογάν ως «φίλο».
{https://x.com/demokrasihaberr/status/2074455973549293611}