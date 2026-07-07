Η Αθήνα έχει στραμμένα τα μάτια της και στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν και στο ενδεχόμενο «δώρο» του Αμερικανού προέδρου στον Τούρκο ομόλογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.

ΟΚυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα (7/7), στις 19:00, στην Άγκυρα για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος τουρκική πρωτεύουσα θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αύριο το πρωί θα είναι το «κυρίως μενού» της Συνόδου, η οποία θα κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία.

Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες για το 2026, ενώ σημείο αναφοράς είναι το δωδεκαετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ένα πρόγραμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε παράλληλο χρόνο, η Αθήνα έχει εστιασμένα τα ραντάρ της στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της, ένα ζήτημα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει διαρκώς στους 25 ομολόγους του εντός των ευρωπαϊκών συμβουλίων, επισημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σταθούν αρωγοί όσον αφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Αθήνα έχει στραμμένα τα μάτια της και στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν και στο ενδεχόμενο «δώρο» του Αμερικανού προέδρου στον Τούρκο ομόλογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.

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Πρόκειται για ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πρωτεύουσα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμοί, οι οποίοι μπορούν να αρθούν μόνο με μία νέα απόφαση του Κογκρέσου, ενώ δύο ακόμα σημεία που τονίζει η ελληνική πλευρά είναι το γεγονός ότι η Αθήνα βρίσκεται ήδη στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και το βαθύ αποτύπωμα που έχουν πλέον οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Καμία ενημέρωση για συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ»

Αναφορικά με ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι στη συγκεκριμένη Σύνοδο δεν προβλέπεται τέτοια συνάντηση.

Όπως είπε, δεν έχει ενημέρωση για κάποιο σχετικό προγραμματισμό στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε, επισημαίνοντας πάντως ότι το ασφυκτικό πρόγραμμα της Συνόδου δεν ευνοεί τέτοιες διμερείς επαφές.