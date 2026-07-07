Ανακοινώθηκαν τα πρώτα deals των μελών του ΝΑΤΟ στο «Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας 2026»: Τα διεθνή ΜΜΕ για το «πράσινο φως» Τραμπ στην πώληση F-35, ρεπορτάζ του Reuters για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T.

Η είδηση της πρόθεσης του αμερικανού προέδρου να ανάψει το «πράσινο φως» για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 ξεχωρίζει σήμερα στα πρωτοσέλιδα των διεθνών ΜΜΕ.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του NATO στην Άγκυρα, «ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει στον τούρκο ομόλογό του ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35», γράφουν οι New York Times. «Η κίνηση αυτή θα ανατρέψει την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ είχε επιβάλει πριν από επτά χρόνια για λόγους εθνικής ασφάλειας.»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να στηρίξει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Άγκυρα», δήλωσαν την Τρίτη δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters - και μάλιστα παρά το γεγονός ότι τα νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια δεν έχουν ακόμη αρθεί.

«Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αποδείξη φιλίας του Τραμπ προς τον τούρκο ομόλογό του, τον οποίο επαινεί τακτικά και θεωρεί στενό σύμμαχο», σχολιάζει το βρετανικό πρακτορείο, υπενθυμίζοντας πως το «αγκάθι» στη συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας είναι η απόκτηση του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 το 2019.

Σε απάντηση για την αγορά της Τουρκίας, η Ουάσιγκτον επέβαλε το 2020 κυρώσεις σε μια μεγάλη τουρκική αμυντική εταιρεία, ενώ απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35.

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Το Κογκρέσο ψήφισε επίσης νόμο που απαγορεύει οποιαδήποτε πώληση F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η Άγκυρα διατηρεί τους S-400, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό σύστημα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των αμερικανικής κατασκευής μαxητικών αεροσκαφών. Επί του παρόντος, η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει στην Τουρκία να λειτουργεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 εάν επιθυμεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.

Μια λύση που έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες είναι η αποστολή του ρωσικού συστήματος σε μια τρίτη χώρα, αν και δεν έχει ακόμη επισφραγιστεί μια τέτοια συμφωνία. Δεν είναι ακόμη σαφές εξάλλου εάν μια τέτοια κίνηση θα γινόταν δεκτή από τη Ρωσία, η οποία απαιτεί δεσμεύσεις τελικού χρήστη στις πωλήσεις όπλων.

Αυτά είναι τα πρώτα deals που ανακοινώθηκαν

Οι ηγέτες του NATO σχεδιάζουν να αποκαλύψουν την Τρίτη στην Άγκυρα εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να δείξουν ότι εισακούουν τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη.

«Oι Σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα πέντε χρόνια», υποστήριξε ο Μαρκ Ρούτε ανοίγοντας τις εργασίες του «Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας 2026», που προηγείται της Συνόδου Κορυφής, η οποία ξεκινά με δείπνο το βράδυ της Τρίτης.

Μιλώντας σήμερα στο φόρουμ, ο Ρούτε ανακοίνωσε πως οι Σύμμαχοι θα αγοράσουν έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton της Northrop - με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά. «Είναι κατασκευασμένα εντός του NATO και δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», δήλωσε.

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Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώθηκαν συμφωνίες για την προμήθεια «έως και δέκα» νεών αεροσκαφών επιτήρησης GlobalEye της Saab προκειμένου να αντικατασταθεί ο γερασμένος στόλος των αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών επιτήρησης AWACS, αλλά και συμφωνίες για την δημιουργία ενός στόλου μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου Α400Μ.

Πιο συγκεκριμένα, η Airbus ανακοίνωσε πως στο Αμυντικό Φόρουμ της Συνόδου Κορυφής του NATO, οι κυβερνήσεις του Βελγίου, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας ξεκίνησαν ένα Πρόγραμμα Υψηλής Ορατότητας (High Visibility Project) για το Airbus A400M.

«Αυτή η πολυεθνική πρωτοβουλία βασίζεται στην επιτυχία του Πολυεθνικού Στόλου MRTT (MMF). Είναι σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει τα κενά στις δυνατότητες στρατηγικών αερομεταφορών μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων, με την τελική δημιουργία ενός Πολυεθνικού Στόλου που θα έχει ως επίκεντρο το στρατιωτικό αεροσκάφος Airbus A400M».

Ο Ρούτε ανακοίνωσε, τέλος, πως ένα δεύτερο Airbus A330 MRTT θα προστεθεί στον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιασμού εν πτήσει. Το Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και αεροσκάφος ανεφοδιασμού, ενώ με αυτήν την παράδοση, ο στόλος του ΝΑΤΟ προσεγγίζει τον στόχο του για έναν πλήρη στόλο 12 αεροσκαφών.

Σημειώνεται πως οι λεπτομέρειες των εξοπλιστικών συμφωνιών που ανακοινώνονται σήμερα είχαν κρατηθεί μυστικές, σε μια προσπάθεια του NATO να προκαλέσει αίσθηση ενόψει της συνόδου κορυφής.

Η ολλανδή υπουργός Άμυνας, ωστόσο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα ανακοινώσει συμφωνίες και σχέδια αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με το Βέλγιο για την αεράμυνα και με τη Βρετανία για πολεμικά πλοία.

Αντίστοιχα ο Καναδάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέλεξε τη γερμανική TKMS για τη ναυπήγηση έως και 12 υποβρυχίων για το πολεμικό του ναυτικό, προτιμώντας την έναντι μιας ανταγωνιστικής προσφοράς από τη Νότια Κορέα, η οποία δεν είναι μέλος του NATO.

Reuters: Η Γαλλία είναι ανοιχτή σε μια πιθανή πώληση του SAMP/T στην Τουρκία

Επικαλούμενο πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το πρακτορείο Reuters υποστήριξε την Δευτέρα πως ανοίγει κι επίσημα ο δρόμος για έναν εποικοδομητικό διάλογο Γαλλίας-Τουρκίας για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T.

Τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η αλλαγή στάσης ακολούθησε τις συνομιλίες μεταξύ του γάλλου προέδρου και της ιταλίδας πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στις 25 Ιουνίου, αν και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε πρώιμο στάδιο.

«Προηγουμένως υπήρχε μια σαφής έλλειψη δεκτικότητας, τώρα υπάρχει δεκτικότητα», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η γαλλική προεδρία δεν έχει επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, κάνοντας λόγο για «σημαντικές ανακρίβειες», τις οποίες ωστόσο δεν διευκρίνισε.

Παρόλα αυτά οι πηγές ανέφεραν ότι το Παρίσι παραμέρισε ορισμένες επιφυλάξεις που προηγουμένως εμπόδιζαν οποιαδήποτε πρόοδο.

Σημειώνεται πως η Τουρκία, η Γαλλία και η Ιταλία είχαν ξεκινήσει συνεργασία για ένα πιθανό πρόγραμμα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς το 2017-2018, συμπεριλαμβανομένων μελετών για κοινή ανάπτυξη και συμπαραγωγή. Ωστόσο, το έργο πάγωσε καθώς οι σχέσεις μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας επιδεινώθηκαν λόγω της Συρίας, της Λιβύης και των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο στις οποίες εμπλέκονται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Το SAMP/T, γνωστό και ως Mamba, παράγεται από τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία Eurosam, η οποία ενώνει τις MBDA France, MBDA Italy και Thales.

Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα δεκάδες στόχους, να αναχαιτίζει πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα και είναι το μόνο ευρωπαϊκής κατασκευής σύστημα που υποστηρίζει ότι μπορεί να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους. Αν και συχνά περιγράφεται ως το πλησιέστερο ευρωπαϊκό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος Patriot, διχάζει τους αναλυτές ως προς την αποτελεσματικότητά του, οι οποίοι επισημαίνουν την έλλειψη επιχειρησιακής του χρήσης.