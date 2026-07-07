«Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους. Γι’ αυτό δεν σταματάμε να ζητάμε απαντήσεις», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.
«Μετά την επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του, στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων Τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης», αναφέρει σχετικά το ΠΑΣΟΚ.
«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:
Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών
- 0/4 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
- 0/18 - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
- 0/3 - ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία
- 0/13 - ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 0/7 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- 0/11 - ΝΕΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση
Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ
Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7659723345713188118}