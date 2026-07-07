«Το νέο σποτ του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνικά πανεπιστήμια και συγκεκριμένα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία.

«Τίποτα δεν συνδέεται περισσότερο με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη βιώσιμη ανάκαμψη και το μέλλον μίας χώρας από την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Κανονικά ένα εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει στη διάθεσή του ένα πρωτόγνωρο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ (36) ακριβώς για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας, θα έπρεπε να επιφέρει επανάσταση στους τομείς που συνδέονται άμεσα με την επιστημονική παραγωγή, την καινοτομία και τη συγκράτηση του νέου επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει: «Δυστυχώς, ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0”. Αντίθετα, είχαμε ανικανότητα, αδιαφάνεια και απεντάξεις, που υπονομεύουν, όπως κατήγγειλε επανειλημμένα το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, την κρίσιμη για τη χώρα ερευνητική προσπάθεια αλλά και την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων απέναντι στην ίδια την Πολιτεία, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Μετά το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, μετά το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μερικές μόνο από τις κρίσιμες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, το τρίτο σποτ που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια και συγκεκριμένα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία (επισκέπτες καθηγητές, βιομηχανικά διδακτορικά, Trust Your Stars) που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης.

Είναι πράγματα για τα οποία δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάει η κυβέρνηση. Μιλάμε όμως εμείς».

Δείτε το σποτ του ΠΑΣΟΚ:

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