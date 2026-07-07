Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Ανείπωτη τραγωδία στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Το μοιραίο συνέβη το πρωί, όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Η ποδοσφαιρική του ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη: «Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

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