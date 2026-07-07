Την απόφαση επί των αιτημάτων των δικηγόρων, που υποστηριζουν την κατηγορία, εκφώνησε σήμερα η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Την απόφαση επί των αιτημάτων των δικηγόρων, που υποστηριζουν την κατηγορία, εκφώνησε σήμερα η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για τα Τέμπη.

Το δικαστήριο απορρίπτει περαιτέρω ανάκριση.

Επιφυλάσσεται για την ακυρότητα του κλητήριου θεσπισματος.

Επιφυλάσσεται για αναβάθμιση κατηγορίας.

Επιφυλάσσεται για την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση εγγράφων κατά την πρόοδο της αποδεικτικής διαδικασίας.

Αύριο συνήγοροι υπεράσπισης θα αναπτύξουν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους επί του κατηγορητηρίου.

Αντιπαράθεση

Αντιπαράθεση σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της προέδρου του δικαστηρίου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν ήταν στην αίθουσα όταν η πρόεδρος θέλησε να της δώσει τον λόγο. Νωρίτερα μια συνεργάτιδα της Κωνσταντοπούλου είχε ένα μικρό ατύχημα και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

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Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε αυτό το ανθρώπινο γεγονός να μην αποτελέσει αφορμή για σπέκουλα σε βάρος της. Στην τοποθέτηση της επί της εισαγγελικής πρότασης έκανε λόγο για παράλληλη παραδιαδικασία παρεμπόδισης όλων των δικών και αναφέρθηκε στη δίκη για τα βίντεο που αναβλήθηκε επ' αόριστον, χωρίς ακόμα να έχουν λάβει την απόφαση, αν και έχουν περάσει τρεις μήνες

Η Πρόεδρος της απάντησε: «Μιλάτε για μια άλλη δίκη και σας περιμένουμε να τοποθετηθείτε για αυτή την δική επί της πρότασης. Το δικαστήριο σας αντιμετωπίζει με ευγένεια».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να κληθούν ως μάρτυρες και η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και ο τότε Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, για το ζήτημα της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από το δημόσιο μόνο για τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους.