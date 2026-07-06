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Με αυτή τη φράση οι τρεις Λαρισαίοι δικηγόροι που διορίστηκαν από το δικαστήριο για την υπεράσπιση του Παναγιώτη Κουζή αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.

Δεν ζήτησαν προθεσμία να ενημερωθούν, ζήτησαν μόνο να παραλάβουν τη δικογραφία, οπότε το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου.

Νέοι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην υπεύθυνου σιδηροδρομικών συστημάτων ΕΡΓΟΣΕ ανέλαβαν οι, Αλέκα Κωνσταντινίδου, Δημήτριος Νότας, Ιωάννης Ηλιάδης.

Σήμερα θα παραλάβουν τη δικογραφία. Αύριο η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που τέθηκαν.