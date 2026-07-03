Ο Σύλλογος Πληγέντων Τεμπών επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί στην κύρια υπόθεση το μοτίβο των περιφερειακών δικών και καλεί το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας να σταθεί στο ύψος της περίστασης.

Την απόφαση των μελών του να μην επιτρέψουν μια πιθανή μακρά διακοπή της κεντρικής δίκης καταθέτει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο Σύλλογος Πληγέντων Τεμπών.

Αφορμή το αίτημα ενός εκ των κατηγορουμένων για νομική βοήθεια. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί στην κύρια υπόθεση των Τεμπών το μοτίβο των περιφερειακών δικών και καλεί το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας να σταθεί στο ύψος της περίστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Δικαστήριο να αποφασίσει τώρα την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η ολοκλήρωση των τελευταίων δικασίμων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας (30/6 και 1/7) μας φέρνει αντιμέτωπους με μια άκρως ανησυχητική πραγματικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ως Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση: Δεν θα επιτρέψουμε να οδηγηθούμε σε μια νέα, μακρά αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας.

Το μοτίβο των περιφερειακών δικών δεν θα επαναληφθεί στην κύρια δίκη. Μετά τις ήδη προκληθείσες αναβολές του προηγούμενου διαστήματος εξαιτίας της ακαταλληλότητας της δικαστικής αίθουσας, η ξαφνική ανάκληση εντολής κατηγορούμενου προς τον επί χρόνια δικηγόρο του και το αίτημα αυτεπάγγελτου διορισμού νέου συνηγόρου, ανοίγει ένα απαράδεκτο «παράθυρο» για νέες, τεράστιες δικονομικές καθυστερήσεις με πρόσχημα την ανάγνωση μιας δικογραφίας 60.000 σελίδων.

Το Δικαστήριο οφείλει να περιφρουρήσει τη διαδικασία και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί κανονικά. Έτσι κι αλλιώς, το Δικαστήριο θα διακόψει για έναν μήνα τον Αύγουστο, όπως προβλέπεται. Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση από τώρα αποτελεί εμπαιγμό. Δεν θα ανεχτούμε τεχνάσματα που δοκιμάζουν τις ψυχικές, σωματικές και οικονομικές αντοχές των οικογενειών μας, οι οποίες ματώνουν καθημερινά για να είναι παρούσες στην αίθουσα.

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις εντός της αίθουσας εκθέτουν ανεπανόρθωτα κράτος, κυβερνήσεις και εταιρείες. Οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν.

Τα στοιχειοθετημένα αιτήματα από την πλευρά μας που αναπτύχθηκαν στη 12η, 13η και 14η δικάσιμο ήδη αποδεικνύουν την ανάγκη:

και αναβάθμισης της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

και της απόδοσης του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς σε κακουργηματικό βαθμό στους εκπροσώπους της Hellenic Train

και την απόδοση ευθυνών για την απανθράκωση των 29 από τα 57 θύματα, ως αποτέλεσμα της έκρηξης και της φωτιάς.

Η Εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε στο στάδιο αυτό για την αναβάθμιση και τη μεταβολή των κατηγοριών, παραπέμποντας την τελική κρίση μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, με βάση τα ακλόνητα στοιχεία που έχουν ήδη εισφερθεί, το Δικαστήριο οφείλει να αποφασίσει άμεσα την αναβάθμιση των κατηγοριών.

Παράλληλα, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η δικαστική αίθουσα σε πεδίο εξυπηρέτησης προσωπικών, κομματικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Δεν θα επιτρέψουμε να αξιοποιηθεί από κανέναν το έγκλημα στα Τέμπη για παιχνίδια εντυπώσεων, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του αγώνα που δίνουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας. Σε κάθε περίπτωση δε θα επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός κλίματος, που πρωτίστως προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας.

Η αποδεικτική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει χωρίς προσκόμματα. Απαιτούμε την κλήση όλων των κρίσιμων μαρτύρων, την παρουσίαση της αλληλογραφίας των Υπουργείων και των οργανισμών καθώς και την άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!!