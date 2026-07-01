Η απόφαση του ΑΠ καθορίζει την έννοια του ενδεχομένου δόλου που μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Στην απόφαση 680/2009 του Αρείου Πάγου δικηγόροι οικογένειας θύματος των Τεμπών στηρίζουν περαιτέρω το αίτημα τους για αναβάθμιση της κατηγορίας για τα στελέχη της Hellenic Train στη δίκη των Τεμπών και συνολικά για την μεταβολή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία σε αμέλεια σε ανθρωποκτονια με ενδεχόμενο δόλο.

Πρόκειται για υπόθεση που αφορά σε ναυάγιο με μετανάστες στο οποίο οι διακινητές καταδικάστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία. Η συγκεκριμένη απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου καθορίζει την έννοια του ενδεχομένου δόλου που μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Η απόφαση κατατέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων , προκειμένου οι δικηγόροι της οικογένειας Τηλκερίδη, Στέλλα Βαλάνη, Δημήτρης Σκαρίπας, Στέργιος Λαχανάς να στηρίξουν το αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train και με το κακούργημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών. Η συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένου ότι διευκρινίζει την έννοια του δόλου, στηρίζει και το αίτημα που έθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας Τσακλίδου κ. Δαμιανός Μπαλασούλης για την μετατροπή του πλημμελήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για 33 από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, τα σημεία της απόφασης στα οποία στηρίχθηκαν οι δικηγόροι είναι τα εξής: «…Ειδικότερα όμως, επί ενδεχόμενου δόλου, ο υπαίτιος δεν θέλει μεν ούτε επιδιώκει το εγκληματικό αποτέλεσμα, το προβλέπει όμως ως ενδεχόμενη συνέπεια της ενέργειας ή παραλείψεώς του και το αποδέχεται. Η αποδοχή ειδικότερα του εγκληματικού αποτελέσματος, αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της έννοιας του ενδεχόμενου δόλου και εννοιολογικά είναι εντελώς διαφορετική από την πεποίθηση (πίστη) ή την ελπίδα ή την ευχή αποφυγής του (μη επελεύσεώς του), η οποία πεποίθηση, ελπίδα ή ευχή αποτελεί κατά το άρθρο 28 του ΠΚ στοιχείο της ενσυνείδητης αμέλειας, αλλά και την ειδοποιό διαφορά μεταξύ του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας, αφού η πρόβλεψη του εγκληματικού αποτελέσματος αποτελεί κοινό και των δύο τούτων στοιχείο. Η συνδρομή του στοιχείου της αποδοχής είναι ζήτημα αποδείξεως και δεν προκαθορίζεται από τον βαθμό της πιθανότητας με την οποία προβλέφθηκε το εγκληματικό αποτέλεσμα, ούτε από τη διαπίστωση ότι ο δράστης, μολονότι προείδε τούτο ως δυνατό, προχώρησε στην πράξη του, δίχως να λάβει υπόψη του μία τέτοια προειδοποίηση, δεδομένου ότι η έννοια του δόλου συντίθεται από το γνωστικό και βουλητικό στοιχείο του προβλεφθέντος εγκληματικού αποτελέσματος και τα δύο αυτά στοιχεία είναι στενά συνδεδεμένα και ισότιμα μεταξύ τους, οπότε δεν αρκεί μόνο η γνώση του υψηλού κινδύνου επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος, αλλά προσαπαιτείται και η διαπίστωση ότι ο υπαίτιος κατά τη κρίσιμη χρονική στιγμή δεν απώθησε από τη συνείδησή του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος, που προέβλεψε και εντεύθεν συμβιβάστηκε με αυτό ή και το επιδοκίμασε».

Ναυάγιο με μετανάστες

Η υπόθεση αφορά σε ναυάγιο, που κόστισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, 6 άνδρες, μία γυναίκας και τρία παιδιών. Πρόκειται για μετανάστες, τους οποίους παρέλαβαν διακινητές από παράλια της Τουρκίας, προκειμένου να τους μεταφέρουν στην Αθήνα. Έβαλαν 68 άτομα σε ένα σκάφος, το οποίο είχε μήκος δέκα (10) μέτρων και πλάτος δυόμιση (2,5) μέτρων και μπορούσε να μεταφέρει ασφαλώς, με καλοκαιρία, δηλαδή με ανέμους εντάσεως μικρότερης των πέντε (5) μποφόρ, 20-25 το πολύ άτομα.

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«Επιπλέον - σύμφωνα με την απόφαση - το σκάφος ήταν αρκετά παλιό και προφανώς, ενόψει των κατωτέρω αναφερομένων βλαβών, η πρώτη των οποίων μάλιστα παρουσιάσθηκε πριν επιβιβασθούν οι μετανάστες σ' αυτό, δεν συντηρείτο κανονικά και δεν είχε τα απαιτούμενα σωστικά μέσα για τη συγκεκριμένη μεταφορά τόσων ατόμων, αφού υπήρχαν σ' αυτό μόνο δέκα (10) ατομικά σωσίβια, πράγμα το οποίο επίσης γνώριζαν οι κατηγορούμενοι. Τέλος, τουλάχιστον όταν έγινε η επιβίβαση σ' αυτό των μεταναστών, είχε αρχίσει ήδη να δυναμώνει η ένταση του ανέμου και προφανώς τα εκδιδόμενα εκάστοτε δελτία καιρού θα είχαν ήδη αναφέρει ότι στη διαδρομή, που επρόκειτο να ακολουθήσει το σκάφος, θα επικρατούσαν τις επόμενες ώρες άνεμοι εντάσεως 6-7 μποφόρ, πράγμα που επαληθεύθηκε. Έτσι, το μεσημέρι της 13.6.2001 και ενώ το σκάφος έπλεε κοντά σε βραχονησίδα, εξαιτίας της παλαιότητας και της μη καλής συντηρήσεώς του, των δυσμενών καιρικών συνθηκών (άνεμοι 6-7 μποφόρ) και της προαναφερόμενης υπερφορτώσεώς του, υπέστη δύο νέες βλάβες (η προηγούμενη είχε συμβεί όταν αυτό κατευθυνόταν προς το σημείο παραλαβής των μεταναστών), μια στη μηχανή και άλλη στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητο, να προσκρούσει στις υπάρχουσες εκεί "ξέρες" και να ημιβυθιστεί».

Η απόφαση καταδίκης των κατηγορουμένων έλαβε υπόψη την αναμφισβήτητη γνώση εκ μέρους τους των ιδιοτήτων του σκάφους, την μεταφορική δυνατότητα σε άτομα και την αξιοπλοΐα με ανέμους κάτω των 5 μποφόρ. Στην σχετική απόφαση επισημαίνεται επίσης, «…είναι προφανές ότι όταν οι κατηγορούμενοι, με τις ανωτέρω συνθήκες, αποφάσισαν και επιβίβασαν στο σκάφος αυτό εξήντα οκτώ (68) άτομα, γνώριζαν πλήρως ότι ήταν δυνατό - ενδεχόμενο με τη μεταφορά αυτή να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των μεταναστών και παρά ταύτα επιχείρησαν αυτή (μεταφορά), με τις προαναφερόμενες συνθήκες, αποδεχθέντες απολύτως και το ενδεχόμενο αυτό, με τα πιο πάνω αποτελέσματα».

Σε αυτή την απόφαση στηρίζουν οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας στην υπόθεση των Τεμπών το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο της HELLENIC TRAIN, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη της επιχείρησης γνώριζαν την ελλιπή συντήρηση του δικτύου και την απουσία μέτρων ασφαλείας και αποδέχθηκαν το ενδεχόμενο ενός δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.

Η έδρα θα αποφασίσει τελικά εάν κάνει δεκτό ή όχι το αίτημα.

Η απόφαση