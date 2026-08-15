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Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σύγκρουση μεταξύ δύο σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, στην Εύβοια, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ταχύπλοο σκάφος υπό ελληνική σημαία, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο υπό σημαία Πολωνίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις των επιβαινόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.