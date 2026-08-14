Στόχος είναι η συγκέντρωση συγκρίσιμων δεδομένων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η διευκόλυνση της αξιολόγησης, της διαπραγμάτευσης και της μεταβίβασης χαρτοφυλακίων.

Σε λειτουργία τίθεται νέο ενιαίο πλαίσιο για την καταχώριση και την παρακολούθηση των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στο gov.gr η αγορά των «κόκκινων» δανείων

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αποτελώντας τον κεντρικό πληροφοριακό κόμβο για τη δευτερογενή αγορά «κόκκινων» δανείων. Στόχος είναι η συγκέντρωση συγκρίσιμων δεδομένων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η διευκόλυνση της αξιολόγησης, της διαπραγμάτευσης και της μεταβίβασης χαρτοφυλακίων.

Στην πλατφόρμα θα συμμετέχουν τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, επενδυτές και αρμόδιες εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές. Η είσοδος θα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr, με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Taxisnet για τους χρήστες με ελληνικό ΑΦΜ. Για τους χρήστες χωρίς ελληνικό ΑΦΜ προβλέπεται σύνδεση με εταιρικό email, κωδικό πρόσβασης και προσωρινό κωδικό επιβεβαίωσης.

Αναρτήσεις χαρτοφυλακίων και προσφορές

Μέσω του νέου συστήματος θα μπορούν να αναρτώνται χαρτοφυλάκια προς πώληση, να εκδηλώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον, να υποβάλλονται προσφορές και να διενεργούνται διαδικασίες ελέγχου και δέουσας επιμέλειας. Θα παρέχεται επίσης εικονικό δωμάτιο δεδομένων, σύστημα ειδοποιήσεων, ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών, στατιστικές αναφορές και πλήρες αρχείο καταγραφής των ενεργειών των χρηστών.

Η πραγματοποίηση της διαπραγμάτευσης ή της πώλησης μέσα από την πλατφόρμα παραμένει προαιρετική. Υποχρεωτική, ωστόσο, είναι η καταχώριση των προς διάθεση χαρτοφυλακίων και των αποτελεσμάτων κάθε συναλλαγής, ακόμη και όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός του συστήματος. Για τις συναλλαγές που ολοκληρώνονται εκτός πλατφόρμας, τα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 90 ημέρες, ενώ για εκείνες που πραγματοποιούνται εντός της πλατφόρμας η ενημέρωση θα γίνεται αυτόματα.

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Εννέα μήνες για τα ιστορικά στοιχεία

Τράπεζες, servicers και λοιποί υπόχρεοι φορείς καλούνται ακόμη να υποβάλουν εντός εννέα μηνών τα ιστορικά στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την έναρξη ισχύος της απόφασης. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για δέκα χρόνια και στη συνέχεια όσα μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση φυσικού προσώπου θα ανωνυμοποιούνται.

Για την ασφάλεια των πληροφοριών προβλέπονται διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης, πολυπαραγοντική ταυτοποίηση, κρυπτογράφηση, συνεχής παρακολούθηση, αντίγραφα ασφαλείας και περιοδικοί έλεγχοι ευπαθειών. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων ενημέρωσης και καταχώρισης, θα μπορούν να επιβάλλονται στους φορείς και στους επενδυτές οι κυρώσεις του νόμου 5072/2023.