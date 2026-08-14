Την επέκταση του μέτρου της πλήρους προσυμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και της αυτόματης υποβολής τους για όλους ετοιμάζει η εφορία.

Σταδιακή επέκταση του μέτρου της πλήρους προσυμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και της αυτόματης υποβολής τους και σε άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, πλην μισθωτών, σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ΥΠΕΘΟΟ και ΑΑΔΕ από το 2026. Στόχος είναι το αργότερο έως το 2029 όλες οι δηλώσεις να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες και να μπορούν να υποβληθούν άμεσα από τους φορολογούμενους ή αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς τη συμμετοχή των φορολογουμένων.

Το μέτρο της πλήρους προσυμπλήρωσης και αυτόματης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εφαρμόστηκε και φέτος στις περιπτώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές ή με εισοδήματα και από τόκους καταθέσεων, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις των φορολογουμένων που δεν είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρήσεις, ακίνητα και κινητές αξίες, παρά μόνο από τόκους καταθέσεων.

Το πλήρες σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει, δηλαδή, την προσυμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι στα αντίστοιχα πεδία των ηλεκτρονικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και εν τέλειτον σημαντικό περιορισμό των παρεμβάσεων που θα μπορούν να κάνουν σ’ αυτές οι υπόχρεοι φορολογούμενοι.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αυτού, για όσους φορολογούμενους δεν εισέρχονται καν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, η ίδια η ΑΑΔΕ θα τις υποβάλλει αυτόματα όπως θα είναι προσυμπληρωμένες, σε προθεσμία προγενέστερη της γενικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και θα τις εκκαθαρίζει, στέλνοντας άμεσα τον λογαριασμό του εκκαθαριστικού σε κάθε φορολογούμενο, ακόμη και μη συμμορφούμενο.

Επιπλέον, θα είναι προσυμπληρωμένα και όλα τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τον φόρο ή το εισόδημα και πλήθος άλλων αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, πολλά εκ των οποίων έχουν προσυμπληρωθεί και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ακόμη δε και στα επιμέρους συνοδευτικά έντυπα Ε3 για όσους ασκούν ατομικές επιχειρήσεις και Ε2 για όσους εκμισθώνουν ακίνητα.

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Εν τέλει, τα επόμενα έτη ολοένα και πιο λίγα πεδία θα απομένουν κενά για συμπλήρωση και αυτά θα αφορούν ειδικότερες κατηγορίες και περιπτώσεις εισοδημάτων ή εκπιπτόμενων δαπανών ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται να δηλώνονται από ολιγάριθμες ομάδες φορολογουμένων.

Ειδικότερα, σταδιακά μέσα στα επόμενα τρία έτη:

1) Τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA για περισσότερους από 800.000 αυτοαπασχολούμενους (φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις) θα είναι πλήρως ενημερωμένα με όλες τις κατηγορίες ποσών ακαθαρίστων εσόδων και εκπιπτόμενων δαπανών και οι κωδικοί των εντύπων Ε3 και Ε1 στους οποίους θα έχουν μεταφερθεί και θα είναι προσυμπληρωμένα τα ποσά αυτά, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, θα είναι πλέον «κλειδωμένοι», δηλαδή δεν θα μπορούν οι φορολογούμενοι να παρέμβουν σ’ αυτούς και να τροποποιήσουν τα αναγραφόμενα ποσά.

2) Aκόμη και το άθροισμα των διαφόρων κατηγοριών καθαρών πραγματικών εισοδημάτων από ακίνητα (από κανονικές μισθώσεις, από βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.λπ.) θα είναι προσυμπληρωμένο στο Ε1, αυτόματα μεταφερθέν από το ήδη προσυμπληρωμένο στο σύνολό του έντυπο Ε2.

Κι αυτό γιατί η ΑΑΔΕ κάποια στιγμή, μέσα στην επόμενη τριετία, θα φθάσει στο σημείο να έχει ενημερωμένο πλήρως το αρχείο της ακόμη και με τα δεδομένα των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων που υποβλήθηκαν από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλονται οι δηλώσεις, οπότε θα έχει ενημερωμένα όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία του Ε2 και με τις μεταβολές που θα έχουν γίνει εντός του έτους αυτού.

Σ’ αυτή την εξέλιξη θα συμβάλει και η πλήρης λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).