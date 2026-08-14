Αποκαρδιωτικές εικόνες με εκατοντάδες στρέμματα να τα έχουν «καταπιεί» οι φλόγες εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χτες το μεσημέρι στην Σίβηρη Χαλκιδικής.

Βελτιωμένη είναι το πρωί της Παρασκευής η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες.

Σημαντικό σύμμαχο στην επιχείρηση αποτελεί πλέον η εξασθένηση των ανέμων, οι οποίοι την Πέμπτη δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και ευνόησαν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών και την αποτροπή μεγάλων αναζωπυρώσεων. Παρά τη σαφώς καλύτερη εικόνα, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ορισμένες εστίες εντοπίζονται σε δύσβατες χαράδρες και απαιτούν επίμονη προσπάθεια από τα επίγεια τμήματα.

Ολονύχτια επιχείρηση με ισχυρές δυνάμεις

Από το βράδυ της Πέμπτης η Πυροσβεστική είχε ενισχύσει τα πεζοπόρα τμήματα, ώστε να επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα σημεία της πυρκαγιάς και να περιορίσουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

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«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», είχε αναφέρει ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Ακόμη δύο μηχανήματα έργου διατέθηκαν από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), προκειμένου, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες.

Παράλληλα, για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Όπως είχε επισημάνει ο κ. Βαθρακογιάννης στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που αντιμετώπισε την Πέμπτη η Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».

Η ταχεία εξάπλωση των φλογών οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112. Όπως εξήγησε ο ίδιος, «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».

481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία

Μεγάλη ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

«Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», είχε αναφέρει ο κ. Βαθρακογιάννης.

Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, αλλά και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι. Από αυτούς, 285 μεταφέρθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ άλλοι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET, το οποίο είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Κατά τη μεταφορά των πολιτών, αλλά και κατά την εκκένωση των δύο οικισμών, Σίβηρης και Φούρκας, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.